去年4月，疫情還在延燒時，寫《人類簡史》的作者就提了兩個未來的趨勢，他稱之為人類將面臨的選擇。第一個就是：極權控制與公民賦權的選擇。

為了控制疫情，大陸有所謂三層匡列。首先要匡列，所有你走過的足跡，碰到的人，接觸過的時間，碰過的物品等，全部要列出來。第二層是你接觸過的人的接觸者。此外，還有第三層接觸到的人。

這些必須匡列的足跡與人，一個個清查，接受核酸檢測。前不久的廣州查Delta病毒就更嚴了。所謂「黃碼」，是通過手機定位及公共場所電視監控，與病患同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上的人員，將顯示「黃碼」。黃碼人員需要在24小時內完成核酸檢測。

因此，最細部的生活空間，最尋常的人際往來，最私密的地方，將無所遁形。這就涉及到社會的治理。舉凡社會監控強的地方，這種追查愈容易。舉例來說，大百貨公司一定比夜市好查。有手機定位的人一定比萬華的遊民好查。想想萬華那麼多遊民，一旦無法生存而散開，流浪到台北火車站、台北橋下，或者過一道橋到新北市的永和、中和、板橋，要如何追查？因此，當萬華一出事，我就預估會擴散。

如果遊民那麼容易匡列調查，全世界的疫情就不會總是在遊民最多的城市爆發。而遊民的底層生活，恰恰是無家可歸，也無處自我隔離，且往往會聚居在市集附近，以方便取得食物。所以柯文哲說要幫遊民打疫苗，是正確的。從根源去截斷。

然而，遊民多數不願被家人知道，他們有多少還隱藏在某個角落，誰也不知道。環南市場會再度爆發，原因在此。而一旦病毒擴散，中央流行疫情指揮中心若還想靠匡列、疫調回到過去，已不可能了。

像武漢那樣，靠大量匡列、疫調，建方艙、大醫院，進行全面封城，對台灣來說是不可能的。主要仍在於大陸的社會治理背後，是從就學、就業、工作收入、生活住房，到社會福利、退休保障等，政府幾乎可全面控管。所以控制人的流動、社交生活、餐飲習慣、交通流量、人員往來等等，是有可能的。但它背後的基礎是全面篩檢、全面打疫苗。廣州最近就做了示範。

但台灣沒有這個條件。除了要求個人出門戴口罩，大型賣場看證件，市集分證件單雙號，要求居家隔離，其他根本毫無作為；更何況，匡列疫調做不全面，那就只有學歐美，靠疫苗。偏偏疫苗又少得可憐，現在也只有等、等、等，等疫苗了。

不過隨著歐美疫情趨緩，未來如何管理，也是一個可探討的問題。為了控制新病毒再爆發，人們要不要隨時接受監控？人的流動足跡，所有交往人際，要不要被記錄？否則，如何匡列？如何疫調？如何防堵病毒？說白了，廣州的「黃碼」，從手機監控到足跡空間紀錄，涉及太廣了。但若不如此，依鍾南山的說法，這一波Delta病毒會有730萬人染疫。這是何等嚴重！

為了防堵病毒，未來隨著疫苗護照的實施，每個人的身上都要有安全碼，才能夠在世界上旅行。所以未來的社會控制、國家控制，都會為了預防病毒而重新設計。這已是不分社會主義和資本主義的社會治理了。

未來，疫苗安全碼會與社會福利、勞保健保、身分證、旅行等綁在一起，誰也逃脫不了。每一個人的生命足跡，最後都會留在大數據裡面。而這些大數據會不會變成社會控制的籌碼，或者掌握國家權力來操弄選舉等，現在想到仍覺憂心。

疫情之後的未來，整個改變了。新的社會控制，會不會以防治傳染病為由，而施加阻絕、懲罰的手段？新獨裁會不會出現？以民進黨玩疫苗的手段，台灣會如何？思之寒心。

現在「極權控制與公民賦權之間的選擇」，會走向何方？難道只是極權與公民賦權二分嗎？不，中間有太多變數了。唯一可確定的是，疫情下的這個世界已非社會主義與資本主義二分，也不是極權與自由二分，而是另一種新思維了。

幸或不幸，我們正活在亂世巨變中。幸或不幸，疫情讓我們重新開始思考。

（作者為作家）