因應環南市場確診人數飆高，中央和北市府成立聯合指揮所，在市場前排排站，準備召開記者會對外說明未來的因應作為。此時，無預警的上演了一場政治小短劇，咱們的中正萬華區民選立委林昶佐先生，事先拿到中央流行疫情指揮中心發言人莊仁祥遞給他的麥克風，開始對柯文哲開噴，一旁的王美花和陳吉仲不忘配合林昶佐的「仗義執言」，頻頻搖頭跟皺眉頭，簡直可以做成表情包，說時遲那時快，殺出一個程咬金環南市場自治會長林勝東，把中正萬華區選民這段日子以來對林昶佐的不滿全部宣洩出來。

這一段沒有彩排過的插曲，透過新聞台直播畫面放送到全國每一個角落，在這邊，我要先感謝林會長，在三級警戒，人人被軟禁在家，心情無比苦悶的當下，給了全國老百姓這麼一個療癒的畫面。

事實上，這一場短短不到一分鐘的政治秀，有太多貓膩藏在裡面可以講，先從站位來說，林昶佐是民選立委，為何不是站在林會長那一邊，而是選擇站在中央官員那一邊，從林昶佐日常的問政表現，總是扮演監督在野黨多過於監督執政黨，日前的3+11公佈會議紀錄關鍵投票，林昶佐寧為民進黨的投票部隊、橡皮圖章，這一幕中正萬華區選民都看在眼裡。再者，林昶佐背刺柯文哲的時候，陳吉仲默默的站在一邊聽，林會長開噴的時候，陳吉仲急得像熱鍋上的螞蟻，這一連串的對話、走位跟攻防看下來，明眼人都看得出來，林昶佐跟民進黨的關係好到我們無法想像。

林會長說得很好，他們希望聽到的是如何解決問題？而不是聽你們這些政客互相批評，林昶佐自疫情爆發以來，在關鍵時刻沒有跳出來幫在地人發聲，包括護航衛福部次長石崇良的「萬華破口說」，反對公開3+11會議紀錄，萬華人對林昶佐已經不爽到極點，當過兵的男人都懂一個道理，那就是不打勤不打懶專打不長眼，林昶佐身為一個男人，怎麼會不懂這個道理呢？啊！我忘了林大立委沒有當兵，據說是患有焦慮症，筆者不是醫學專家，但我實在不懂一個患有焦慮症的人，怎麼有辦法在成千上萬人面前開演唱會，在眾多媒體面前對市長開噴，臉不紅氣不喘，一點也不緊張呢？我真的不懂。

林會長爆怒之際，看得出來站在一旁的柯文哲並沒有見獵心喜，他心知肚明，自己也是民選市長，做不好，下次被噴的就是自己，林會長的怒火，只是冰山一角，正所謂一葉知秋，這筆帳就留到2022跟2024年，一次算個清楚。

（作者為國中教師）

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