須文蔚的懷念文說：「他是個極度認真的記者，他說過在聯合報擔任記者時的一個故事，我常在課堂上轉述。

1980年代末，黨國大老張群病危，聯合報的一位長官交代他截稿後，到榮總的加護病房外守著，萬一印製前傳出噩耗，務必及早告訴編輯檯，好把紀念專輯排上第二天的報紙。可沒想到老先生相當硬朗，幾週都挺了下來。

一天，加護病房的護士走出來對他說：「張家的後代，就屬您最孝順，每晚都守在這裡！」

還有在《端》傳媒上有則報導，出現了他的身影，2016年的一個攝影棚裡，媒體人及政治評論者郭冠英訪問習賢德，郭冠英說：「請你等一下說明，當時為什麼群眾會打嘉義機場？警察怎麼被打死的？這根本是場『暴亂』。」

習賢德說：「這樣吧，不管228事件是怎麼樣的50周年、60周年、70周年，我在公開場合都會先問三個問題，如果我有機會倒轉時空，我面對那些受難者，我面對那些暴徒，我面對所有的目擊者，我都共同問三個問題。第一個，你們殺人沒有？第二個，你們有沒有亂殺人？第三個最重要的，你們殺了外省人沒有？因為很多人講，外省人沒死，因為舉不出憑證，但是我花了3、40年的時間研究中華民國空軍保護台灣，而空軍的主力部隊幾乎都是外省人。就在碧潭空軍烈士公墓95號墓位，就有許天保這位空軍烈士，當年就為了保衛嘉義基地而陣亡的。我在聯合報寫讀者投書，王曉波都給我寫信，我很意外。

有一位在台南住在南門路地的一位叫何邱蕙的老太太，他說那一天她先生跟這位烈士，同一個時間同一個地點保衛嘉義基地。然後其他人的陣亡。因為暴徒過度的兇悍，過了不久就搭了空軍的專機回到南京。

我不知道現在談228的這些人，獨派的朋友們、對手們，他們怎麼說228是單純的政治改革？他們所講的官逼民反，官逼？逼到去占了水上機場。我做為一個空軍的子弟，我深深的不以為然。

馬英九年年哭，我讀者投書建議他到碧潭空軍烈士公墓，他只到陳懷這些著名的烈士前面行禮，就是不敢到許天保前面去行個禮。

而許天保這個烈士呢，除了台南的那個老太太，在安徽的家屬還來的一封信。大感意外，還把家譜都寄來了，來這封信幹甚麼呢？據報當地的台辦也知道，可以申請新台幣600萬，信問到我，我說對不起，你一毛都領不到。因為按照當時相關的條例，軍公教頂多就是補償，空軍烈士又不是飛行員，恐怕就這樣草草了事。不要說我們基金會去年還補償了一個日本受難者，我們慰安婦一毛都沒賠到。這筆糊塗帳啊，我作為一個納稅義務人，交了這麼多年的稅，覺得我們花了新台幣72億這個賠償金，到現在也沒有換到社會的和諧與共識，到現在反而族群的撕裂還越來越嚴重。」（待續）