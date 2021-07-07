在兩軍合併前夕，白的保定同學俞作柏突然向黃紹竑進讒言，慫恿他趁李宗仁不備，以武力解決李的部隊，取李而代之。黃聽了不置可否。事為白崇禧所知，立刻去責問黃紹竑。黃連忙表示：「我不信他的。」白崇禧拿太平天國因為內鬨而失敗的教訓極力勸阻：「洪（秀全）、楊（秀清）之失敗，非曾（國藩）、左（宗棠）之功，洪楊內鬨自毀其事業也，」他憤慨的說：「若以佔領南寧即起內鬨，我不欲見失敗之日，願先卸職他去。」成功阻止一場桂系初期發展階段的內鬨火併。

一九二五年三月，白崇禧與桂林馬健卿之女、年僅二十二歲的馬佩璋成婚，這是轟動全桂林城的一件大事。婚禮由清真寺一位阿訇主持，領眾唸《可蘭經》，共同禱告。當時賀客臨門，熱鬧非凡。也就是在這時，友人建議，白原字「劍生」，有鋒芒畢露之感，白乃取「天行健，君子自強不息」之義，改字為「健生」。

在李、黃、白統一廣西的諸次戰役裡，最大的考驗出現在一九二五年四月：當時陸榮廷倒台，沈鴻英引雲南軍隊進入廣西，圍攻南寧，自己則率領餘部，攻擊桂林、柳州。沈部的人數超過定桂討賊軍，由龍雲率領的滇軍，更有三個軍、五萬之眾。沈鴻英趁白崇禧率軍解救柳州，以大軍反攻桂林，入城後大肆劫掠破壞。白氏的新婚妻子馬佩璋這時就在桂林城中，躲進德國醫院才逃過一劫。

白崇禧在救援柳州途中，得知桂林又被沈鴻英部回師攻陷，他咬牙決定不管不顧，繼續尋求沈部主力決戰，同時到處散布白回師救桂林的假情報，誘使沈軍出擊。沈鴻英佔據高地關隘，緣山截嶺堅守。白崇禧下令發給每名士兵麻繩一條，效法三國時鄧艾攻蜀時飛渡陰平，在崇山峻嶺間懸掛垂降，從看似不可能之處突出奇兵，夜襲沈鴻英大本營，沈半夜警醒，慌逃四散，餘眾自相踐踏，落水死者不少。高嶺沈部守軍聽聞後方被襲，不戰自潰。接著白又在樹林間設伏，大破沈殘部。

柳州戰事激烈，軍情緊急之際，有人求神卜問戰事，得卜辭：「勸君不用憂強虜，白馬將軍一箭摧」，隔天白果然率救兵趕到，以不到六千兵馬對抗滇軍三個軍，激戰半日便成功解圍。眾人一見縱馬入城的白崇禧，所騎正是一匹白馬！於是「白馬將軍」的稱號不脛而走。柳州圍解，白氏揚言大舉攻桂林，桂林敵軍不戰自退。

白崇禧與沈鴻英打了六仗，全部獲勝，沈鴻英被白打得望風而逃，白崇禧「小諸葛」的稱號，開始從沈部軍中傳出。「世人不知『小諸葛』原來是沈鴻英送給我的。」白氏日後說道。

沈鴻英的勢力基本肅清後，李宗仁、黃紹竑、白崇禧等遂積極展開兩廣統一工作。一九二六年一月，白氏以廣西全權代表身分前往廣州，與各方洽談兩廣統一事項。他在二月十九日致電李、黃，認為廣西在軍政、民政、財政三方面，都須按照廣東編制，完全統一。李、黃完全贊成，於是到了三月，廣西省歸附國民政府行政體系，桂軍改編為國民革命軍，兩廣財政受到國府的監督。桂軍改編後的新番號，是國民革命軍第七軍，下轄九個旅，以李宗仁為軍長，黃紹竑為黨代表，白崇禧任參謀長兼第二旅旅長。

兩廣軍隊統一改編為國民革命軍，國民政府於是準備北伐。這裡正式介紹本書另一位重要人物登場：國民革命軍總司令蔣中正，字介石，浙江奉化人，比白崇禧年長六歲，與白氏一樣幼齡喪父，由寡母撫養長大，不同的是蔣曾東渡日本學習軍事，之後又浪跡上海十里洋場。蔣氏早年經陳其美介紹，加入同盟會，原來是孫中山身邊一偏裨將校，一九二四年奉孫中山命，在黃埔興辦陸軍軍官學校，日後他便以黃埔師生為政治資本，快速躍上權力舞台，目前正是廣州政壇的一顆熠熠新星。（待續）