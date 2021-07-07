國內新冠肺炎本土案例層出不窮時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中雖決策明快宣佈「三級延長」，呼籲全民共同努力並堅持落實警戒防疫，然而中央相關配套與疫苗政策卻顯得緩不濟急，這以拖待變的防疫之術，凸顯了「三級延長」淪為「防疫愚人船」。

法國學者傅柯在《瘋癲與文明》提到「愚人船」（Narrenschiff）政策，由於王室掌控麻瘋病院的金援權柄，在中世紀起開始利用船隻載著痲瘋病患四處漂流，遂以「實行隔離」取代「醫療實踐」，目的是讓痲瘋病從西方世界表象消失；如同政府防疫只靠三級警戒的隔離作為，毫無備妥疫苗的醫療實踐。

世界衛生組織（WHO）表示，由於疫苗生產效率低以及供應鏈中斷，將有40個低收入國家疫苗短缺，然而台灣卻也淪為「疫苗貧戶」的行列之一，追根究柢還是政府政策的掩耳盜鈴。全球疫苗短缺已經成為當代顯學，有的國家仍然在等第一批的疫苗以利後續廣泛接種，台灣身為防疫模範竟淪落只能單靠國際捐助，卻仍忽略國產疫苗的高端、聯亞是遠水不救近火之根本道理。

雖然目前國人對三級警戒延長加賽已到了見怪不怪，但政府防疫的疫苗政策也不可如此晦暗不明！現在屏東遭到Delta變種病毒登堂入室，Delta傳播速度快，且國際已有多國都已經淪陷病毒之中。而中央卻不急於儘快超前部署、加速為未來防堵疫情來鋪路。假若政府不去正視病毒潛伏14天的長期效應，每天只是確幸又下降確診的數字，若台灣不幸再遇防疫破口，按照14天循環推算，恐怕最快降級時間有得持續延後，人民被迫要繼續奮戰。

行政院長蘇貞昌三級三延的防疫會議，把重點放在有條件的「微解封」，卻看不到相關部會疫苗規劃，依舊把防疫作為設定成戴好口罩、維持社交距離、避免群聚活動等陳腔濫調，最終還是由人民防疫自主。陳時中認為疫情警戒仍要全國一致，要求各縣市風險等級必須維持統一，進而呼籲全體國民共同忍耐，再把解封與否推給人民自決。

如今由於全球疫苗分配不均，富國逐步解封對比窮國死傷慘重，台灣單靠「三級延長」的無限之戰，根本是將防疫重責甩鍋人民的「愚人政策」。

「三級延長」已經淪為「防疫愚人船」，除了隔離作為也該平衡醫療實踐，若以禁閉人民來取代務實作為，群體免疫恐將遙遙無期。

（作者為新聞所博士班學生）

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