台灣過氣明星劉樂妍赴大陸發展數年，一個區區女子憑一己之力在他鄉打拼，或許不黯大陸政治生態，日前在大陸社交媒體Po出一張加入中國共產黨一週年的圖片並宣稱自己已經入黨，純屬狀況外的娛樂操作。稍微對大陸有點常識的人都應該知道，中共選拔黨員的標準極為嚴苛，並不像擁有一百多個政黨的台灣，人民對入黨何其草率，喜歡就加入，不喜歡就退出。

中共對於入黨條件設定為年滿十八歲的中國工人、農民、軍人、知識分子和其他社會階層的先進分子，承認共產黨的綱領和章程，願意參加黨的一個組織並在其中積極工作、執行黨的決議和按期交納黨費。同時要求黨員必須向工作、學習所在單位黨組織提出入黨申請﹔沒有工作、學習單位或工作、學習單位未建立黨組織的，向居住地黨組織提出入黨申請﹔流動人員還可以向單位所在地黨組織或單位主管部門黨組織、流動黨員黨組織提出入黨申請。此前曾有台灣赴陸學生要求加入共產黨，結果也不了了之，可見台灣人再大陸加入共產黨絕非易事，即使真正加入共產黨，也不可能公開。

劉樂妍的社交媒體操作，純屬於大陸同胞看不懂的「台式幽默」。王定宇見獵心喜，不一定不瞭解大陸政治，從其媒體政治性格，無非想賺流量和刷存在感。做為執大陸事務牛耳堂堂陸委會，對於劉樂妍是否加入共產黨都沒有基礎認知？卻要隨王浩宇起舞，堂而皇之再向全民誦讀一邊《兩岸人民關係條例》，只能說陸委會官員真的是吃飽太閒，一個專職處理大陸事務的要害部門如今淪為王浩宇們的傳聲筒，實在是悲哀，浪費人民血汗錢。

王浩宇罷免案通過之前，綠營資深幕僚曾用「政治動物」形容王浩宇，好戰、愛蹭，攻擊性強、吸太多仇恨值，最終讓他淪為全台首位被罷免的直轄市議員。如今一個見獵心喜的政治動物遇到一個政治狀況外的過氣台灣藝人，居然想要往死裡整，不僅要人家罰款還要取消對方國籍，恐怕有霸凌之嫌。陸委會非但沒有憐香惜玉，還要藉此機會叫囂中共，趁機再度渲染中共始終企圖以武力併吞台灣，不斷擴大政軍施壓威嚇，長期在國際場域打壓，是台海和平穩定的最大威脅。

這樣的陸委會不是吃飽太閒什麼才叫吃飽太閒。陸委會業務停擺多年，兩岸溝通只讀不回，陸委會不思改進兩岸關係，對於當前兩岸冷對抗束手無策，毫無作為卻要加入罵街行列，真不知陸委會諸君這樣領薪水不會良心不安？（作者為魯冰花愛鄉協進會理事長）

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