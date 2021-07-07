2021年，中國共產黨迎來了百年華誕。中國共產黨近期舉行了一系列慶祝活動，收到了包括世界各個國家和地區政黨真誠的祝福。台灣各界也表達了恭賀之情，然台灣部分政治勢力和民眾更多地是冷漠甚至是污衊。這讓兩岸的有識之士捶胸頓足，這不僅讓兩岸關係改善的機會之窗慨然關閉，甚至有可能進一步升高兩岸關係緊張態勢，讓兩岸同胞深受其害。

中國共產黨迎來建黨一百周年，自然希望得到各界的祝福。在台灣地區，國民黨前主席連戰、洪秀柱及親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典等人向中共發來了賀電，這表示歷經兩岸關係風雲變幻，傳統藍營政治勢力仍然是兩岸關係和平發展的中流砥柱。2005年，連戰先生率領中國國民黨代表團訪問大陸，開啟兩岸關係和平發展進程，不僅緩和了當時一觸即發的兩岸關係，而且透過國共論壇等平台，給島內民眾帶來了實實在在的好處。2005年至2016年，在連戰等人的努力下，大陸向台灣釋放的利多豈止是數百項？台灣因此受惠豈止是數百億？16年過去了，島內能夠看清兩岸關係發展大勢，真正捍衛台灣利益和蒼生福祉的，竟然還是只有他們。

然而，不幸的是，連戰等人的賀電竟然引來了激進「台獨」分子惡毒的攻擊。包括很多島內有文化有素養的政治人物和文化學者，態度之惡劣、用詞之狠毒簡直令人難以置信。這讓大陸民眾非常不明白，「台獨」分子可以選擇跟大陸對抗，為什麼還要對別人與大陸交好如此仇視？這就是台灣實行三十餘年的「西式民主制度」？這是號稱具備「民主素養」的台灣該有的風範？激進「台獨」分子敵視大陸可以理解，畢竟道不同不相為謀，但如此「愛屋及烏」，只會讓人進一步看輕台灣的「民主」。

民進黨當局的表現在預料之中，但卻在情理之外。在中共舉辦慶典之時，假如民進黨能夠拿出邱太三上任之初「春暖花開」的態度，並真心以台灣同胞利益為重，送出哪怕是相對中性的祝福，兩岸關係必將迎來轉機。然而，現實永遠是很殘酷。民進黨當局或許真的不想改善兩岸關係了，因而選擇了一條最為凶險的道路。7月1日台灣陸委會的新聞稿以及民進黨「黨團」記者會上的發言，完全超出了基本的底線。姑且不論以陸委會的名義來回應中國共產黨的活動是否合適，僅其如此惡言相向，刀刀砍向中國共產黨最關切的問題上，就足以加深中共對其惡感。民進黨或許想藉機煽動島內民意，賺取島內的政治利益，但應該清楚這絕不會傷及中共，而且會招致中共更猛烈的反擊。不太清楚的是，民進黨當局是否就此做過兵棋推演？是否有所謂的超前部署？是否能夠承受付出的成本代價？

國共恩怨情仇數十年，國民黨此次的應對也令人遺憾。國民黨中央以「無前例」為由拒絕向中共發賀電，在各方壓力下回應的新聞稿也是「措辭強硬」。這幾年，國民黨似乎是出現了所謂的「新思維」，一方面要與中國大陸保持距離，另一方面要強化跟美國甚至是民進黨的關係。這種「脫胎換骨」式的變化，本想擺脫民進黨對其「親中賣台」的指責，讓對華打「台灣牌」的美國放心，然後徐圖贏得民眾支持。

然而令其痛苦的現實是，民進黨對其指責一點也沒有少，美國對它的支持一點也沒有多，同時島內民眾對它的支持也是一點也沒有多。島內多項民調均顯示，民進黨因疫情應對不力、各種施政弊端，其支持度在下滑，與之對立的、完全可以借力使力的國民黨支持度也在下降，這也是「百年未有之怪現狀」。

再回頭已百年身。對台灣而言，中共領導大陸實現崛起壯大已是不爭的事實，兩岸關係也不是一個可以假裝看不見的問題。以目前發展態勢，兩岸關係很有可能持續向下滑落，台海地區形勢更趨嚴峻複雜。那受傷更大的是誰呢？其中的道理非常清楚，只不過看各方會不會承認、會不會真的「以人民為中心」罷了。錯過的機會不會再來，但期待能夠從中汲取經驗教訓，儘量不要再犯同樣的錯誤。

（作者為大陸資深台灣問題專家）

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