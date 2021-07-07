頂著天才神童光環的政委唐鳳，自新冠疫情爆發以來，就一直是疫情官方網路平台的唯一開發者。昨日推出的公費疫苗預約平台，更是近百萬人搶登記，只可惜，大家登記完才發現，這只是「意願調查登記」。還得等疫苗到了、資格審查合格了，才能夠啟動真正的「預約接種」。

說白了，就是掛羊頭賣狗肉，在「疫苗預約接種平台」上，做了個「意願調查」。疫情中心指揮官陳時中也在大家蜂擁填完調查表之後作了說明：「大家先做意願登記，這樣好讓中央做疫苗分配、做精確規畫」。

先做調查，以便規畫，用意是好，但故意誤導民眾以為上去填表就是預約、可以馬上打到疫苗，那還真是把民眾當白癡耍。「這個政府買空賣空的遊戲玩不膩，用這個虛擬預約，賣的是虛擬疫苗，竟然敢華麗登場。」資深媒體人李豔秋的批評還真是中肯，一點都沒罵錯。

唐鳳開發的上一個軟體應用手機簡訊實聯制，確實是省了民眾拿紙筆登記的麻煩，然而回到實聯制的初衷，是為了方便疫調，但是衛福部坦承，簡訊實聯制的資料龐大，導致疫調緩慢，目前仍在研擬更好的方式。並且實聯制也被質疑被用於警方辦案，雖然指揮中心宣稱簡訊實聯制只能用於疫調，但因明顯與其授權條款不符，仍難釋疑。

疫情下的網路平台，要方便官方掌握資訊未嘗不可，但千萬別打著「便民」的口號，耍弄民眾，甚至侵犯民眾權益。唐鳳要加油了，別讓一場疫情誤了「天才」之名。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※