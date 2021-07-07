1937年7月7日，侵華日軍在宛平城外蘆溝橋發動「七七事變」。（新華社）

七七抗戰紀念日又到了，雖然在台灣已經沒有多少人在意，但是它所形成的國族意識，卻仍然左右著台灣的命運。

中國在二十世紀之前，其實一直是個沒有國族意識的國家。中國歷史上從很早開始就有異族入侵的問題，也有「非我族類，其心必異」的說法，但即使國家都被異族滅了，中國人的群體意識還是沒有誕生。最荒唐的場景，大概就是八國聯軍攻入北京，但是中國人民好像只是在看一場戲，渾不知到底發生了什麼事。

孫中山也說，中國人只有家族與宗族意識，做為一個整體的民族卻如同一盤散沙。孫中山的民族主義主張，即在呼籲中國人要建立自己的國族意識。但民國成立後，仍是軍閥割據，軍人對自己派系領導效忠遠高於國族。

七七事變所掀起的全面對日抗戰，具有空前的歷史意義。之前的異族入侵，也許在武力上壓服了中國，但是很快就被中國龐大的文化力給消融掉了，用顧炎武的話來說，也就是中國雖亡國，但是並沒有亡天下。可是這次日本的入侵，卻是第一次讓中國面臨了真正「亡國滅種」的危機，因為日本並不只是要佔領中國，而且是要把中國人變成大和民族的一員，危機自然極其深重。

也正是在這個巨大的危機下，中華民族第一次意識到必須凝聚起一種集體意識，否則將不足以對抗這個企圖亡我天下的威脅。抗戰期間，我們的國力當然遠遜於日本，但也許正因為這樣的落差，反而高度且極為迅速地調動了這種群體意識，在一切為抗戰，一切都可以犧牲的口號下，中國人開始地無分南北，人無分老幼，為了國家、民族，付出了自己的一切。

這種突然迸發的力量，真是亙古未見。正是這種全新的國族意識，讓我們撐過了八年抗戰。而這種新鑄造的我群意識，中共在1949年建政後完全接收，民族主義與共產主義本不相容，但是中共卻以民族主義為本，團結動員內部力量。中國大陸今日能夠成為強國，國族主義無疑居功厥偉。而目前任何挑動中國大陸國族主義者，無疑會激起民眾的憤怒。

讓人憂心的是，從三十年前開始，李登輝與民進黨即在台灣開始了一場新國族建構運動，這場運動很快就將兩岸問題從原本的制度、正統之爭，轉變為一場民族、史觀意識的「國族認同」之鬥。這個從量變到質變的歷史性進程，讓兩岸關係從原本是中華民族的內部矛盾，變質成了國族認同的敵我矛盾。國民黨的「反共」逐漸離開原有國族主義軌跡，而與民進黨的「反中」變得模糊不清了。

更不幸的是，民進黨所擬建構的新國族認同，卻披上了日本大和魂的外罩衫，手上拿著配合西方圍堵中國的武器。對中國大陸而言，八國聯軍與日本侵華的歷史悲痛情結，讓目前的兩岸關係又拉高到民族屈辱或復興的高強度抉擇，統一的呼聲快速升高。

從理性上說，兩岸同文同種，完全有機會和平相處，但是目前在兩岸國族意識的惡性對抗下，未來會發生什麼事，實在真不敢說。最近兩年，疫情使兩岸敵意日深，實為惡兆。

在紀念抗戰的此時，也為兩岸祝禱，還希望兩岸的未來，不至於再度兵戎相見，勿讓中華民族再遭一次浩劫！

（作者為孫文學校總校長）