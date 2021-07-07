核二廠一號機於7月1日夜晚降載停機，有可能自此功成身退邁入歷史。機組裝置容量98.5萬瓩，與核二廠二號機同為台灣電力系統中裝置容量最大的機組，年發電約為80億度，單一機組的年發電量已是蔡政府2025年規劃太陽光電發電量的30%。相同發電量的太陽光電裝置容量需630萬瓩，土地面積為6300公頃，相當於240個大安森林公園。民國108年台灣發電碳排放為每度電509克二氧化碳，核二廠一號機繼續運轉，每年可以減排400萬噸二氧化碳。

一座正值壯年，安全可靠、可調度的大型基載核能發電機組，在世界其他國家可以再使用20年，甚至40年，我們卻決定要停役拆除。核二廠是全民的資產，繼續使用，可以為國家、為地球節省龐大的資源。為了挽救地球的氣候危機，2050年達到碳中和或零碳排放的境界是國際的共識，除了積極開發再生能源外，節約與物盡其用也是必要之路，一個無碳排、安全、可靠、可調度、經濟的基載發電設施為何要廢棄不用！少了核二廠98.5萬瓩的可調控的裝置容量，能源局說增加的太陽光電可以部份遞補，所以不必擔心缺電問題，正確嗎？可信嗎？讓數字說話。

根據能源局網頁資料，民國109年1月與12月的太陽光電的裝置容量分別為419.9萬瓩與509.4萬瓩，年均容量因數為14.5%，換句話說，等同於每年全功率發電1270小時；2~11月的月均容量因數介於14.4%與17.5%間，7月最高；12月與1月的容量因數只有9.2%與9.7%。依能源局公布的108/109全國電力資源供需報告的數據，推估110年5月的太陽光電裝置容量為704.1萬瓩，5月23日與25日太陽光電最大發電能力發生在12:40與12:30，為338.9萬瓩及346.3萬瓩，比裝置容量的一半還略低。實際顯示，即使在大晴天的白天，太陽光電最大供電能力只有號稱裝置容量的一半。5月31日與6月6日為陰雨天，太陽光電最大發電能力只剩164.9萬瓩及94.8萬瓩。

再來看看太陽光電供電能力與系統負載的關係。根據台電網頁5月24日的發電資訊，當日太陽光電最大供電能力為中午12時的334.9萬瓩，當時的系統負載3660.4萬瓩，太陽光電貢獻為9.1%。當日的尖峰負載3776.9萬瓩，發生在下午1:40，此時的太陽光電發電量為314.5萬瓩，貢獻佔比為8.3%。負載尖峰過後，負載降低，但太陽光電發電也在減少，需啟動可調度發電機組供電。當日可調度發電機組最大需求量為3506.7萬瓩，發生在下午3:40，此時的負載為3668.6萬瓩，太陽光電發電量為202.4萬瓩，貢獻度5.5%。對電力系統供電能力的挑戰發生在此時。

再來看看6月18日的數據，當日下午1:49分用電量達3808.4萬瓩，為歷史第二高，1:50分太陽光電發電量為318.9萬瓩，貢獻度為8.4%。當日太陽光電最大供電能力為12:40的329萬瓩，系統負載3607.3萬瓩，太陽光電貢獻9.1%。這些趨勢與5月24日並無太大差別。但當日可調度發電機組最大需求量3585.7萬瓩，發生在下午7:00，此為當日負載的第二尖峰，為第一尖峰的94.2%。6月18日狀況已是台灣電力系統的常態，每日有兩個峰值，第一個發生在下午1:30左右，第二個峰值發生在晚上7:00左右，第二峰值與第一峰值差異，發生時間都受氣溫影響。

增加太陽光電可以用於第一個尖峰，但對晚上第二尖峰毫無助益。如果我們有足夠的儲電設施，或許可以將白天的太陽光電存起來，晚上使用。但目前台灣電力系統最大的儲電設施為日月潭的抽蓄發電，總裝置容量260萬瓩，110年~114年新增的儲電設施59萬瓩，只是同時期增加太陽光電設施的4%，杯水車薪。報載德基水庫要建一個大型抽蓄電廠，裝置容量也只是36.8萬瓩，還要到2034年才能啟用。

今年5月13日與17日的分區輪流停電，一個發生時間接近傍晚，一個發生在晚上，原因都是可調度發電機組裝置容量不夠。根據經濟部108、109年全國電力資源報告的規劃，114年12月5月，全國電力系統中可調控裝置容量都低於今年6月的水準，114年5月核三廠二號機停止運轉後，差距達到348.2萬瓩，幾乎是核二廠與核三廠裝置容量的總和。從今夏開始到民國114年、115年台灣都有缺電的顧慮，分區停電會發生在夏季的晚上，甚至會從偶然發生惡化為常態。

報載，「原能會表示，核二廠1號機將於7月1日晚上開始降載停機，隨後即進行機組大修作業」，「受限於用過燃料池貯存近滿儲，該機組爐心內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，因此仍須維持安全重要相關設備的可用性，進行必要大修維護、測試、保養作業」，換句話說，原能會要求核二廠一號機維持在可運轉的狀況。

台灣電力公司前董事長黃重球先生接受平面媒體採訪時說，台灣電力系統的缺電情況「無解」，我基本上同意。但想要在較快的時間脫離泥沼，現有核能電廠延長使用年限是最務實、最經濟的電力政策。

（作者為國立清華大學原子科學院院長、工程與系統科學系特聘教授）

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