先總統蔣公曾因根深蒂固「漢賊不兩立，王業不偏安」的信念，害得台灣在退出聯合國後，也連帶退出了所有相關的國際組織。台灣現在每年必須像小丑般在世界衛生組織外面胡鬧，或必須吃萊豬，口罩畫上「類走狗」圖樣來取悅美國，只為了一個象徵意義的世衛大會觀察員，真是太可悲了。

先總統這段歷史的本意是要維持國格，但結果卻成為最傷國格的事件。令人想不到的是，台灣現在的蔡蘇政權在疫苗採購上竟然是先總統蔣公的堅定信徒，漢賊不兩立的態度，讓台灣淪為國際疫苗乞丐，更拖累搶殘劑，國人成為乞丐國中的乞丐，搶打殘劑的影片令人不忍卒睹。

仇視進而醜化大陸是成就「漢賊」的基礎，產生的「不兩立」零和概念是造成困境的源頭。不幸的歷史通常會不斷重演，疫苗上的「漢賊」概念竟在病毒上重演，只差這次沒有大陸可以甩鍋了，回頭是岸的空間是有的。

病毒一旦來到人間，就像蟑螂一樣不會走的。不但不會走，還會不斷的變。只是大部分運氣差，變死或變殘了，讓我們以為不見了，其實是躲起來等待時機，並非消失。頑固的病毒可是會顯性長存的，新冠、流感及其他常見的呼吸道腸胃道病毒都是如此。但不管是顯性長存還是隱性長存，長存是必然，進到世界會長存，進到台灣也會長存。

碰到了隱性長存的病毒，我們可以用「嘉玲」來麻醉自己。如果碰到顯性長存的病毒，「嘉玲」只會造成無窮盡的困擾。屏東的「嘉玲」讓縣長潘孟安不得不硬拗病毒來自台中，讓人忽視了處理枋山Delta變種時的霹靂手段，得不償失。行政院也有「嘉玲」，也是造成只能餓死老百姓的3級警戒歹戲拖棚的元凶。

「嘉玲」在華航事件後就不在了，7月1日入境及熱區普篩落實，進口疫苗逐漸普及後，「清玲」姑娘已經再嫁到指揮中心了。「清玲」姑娘相當尊重病毒的存在，因為深知病毒已是台灣住民。我們可以檢驗到客人何時會再來，也充分能用疫苗保護到家中的老人不會被病毒嚇死，病毒偶爾來當個不速之客已無大礙。

真的犯不著搞得你死我活，「嘉玲」回家日，正是野有餓莩時，「清玲」姑娘的風采更甚於唐朝文成公主遠嫁吐蕃，世界各國都已紛紛接受以「清玲」為基礎的開放策略。台灣雖是較晚且被動接受了「清玲」，但病毒與開放並存的理念，加上疫苗的逐步到位。只要行政院能忘了「嘉玲」，支持指揮中心「清玲」的地位，台灣的開放就能與世界同步，完全沒有落後，也不怕偶染的感染爆發，因為我們有「清玲」與疫苗。這何嘗不是台灣這場不光彩防疫戰中的漂亮終點呢？

行政院若仍停留在非洲豬瘟的動物防疫零和概念，就是在延續漢賊不兩立，跟不上以大量篩查及疫苗接種為核心的世界開放步伐。不斷指點江山，只會讓指揮中心方寸大亂，彭博排名繼續殿後。

（作者為中華民國防疫學會理事長）