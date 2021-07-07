美軍不告而別撤離駐守近20年的巴格蘭空軍基地，形同正式結束在阿富汗國的軍事任務，這場被拜登總統稱為「美國耗時最長的戰爭」，即將畫上休止符。美國雖宣稱將繼續支持阿富汗政府，但美軍撤出後，這個親美政權還能撐多久，大有疑問。

美軍撤離喀布爾 政權恐難撐

2001年爆發911事件，美軍當年10月8日進入阿富汗，雖迅速擊敗塔利班政權，並在2011年擊殺911元凶賓拉登，此外，美國似乎沒有任何收穫。美軍尚未撤離，塔利班民兵已攻城掠地，甚至警告北約，9月後任何留在阿富汗的外國軍隊都將被視為占領者，必須面對可能的風險。

美軍在阿富汗這場「持久戰」，遠超過1980年代蘇聯入侵阿富汗的10年，蘇聯最終被這場戰爭拖垮。美軍在阿富汗打了20年，在國家戰略與地緣政治層次上等於空手而歸。美國希望塔利班民兵不要支持基地組織，但塔利班拒絕給美國任何保證，美軍還沒完全撤出，塔利班就不給美國好臉色，更不會給美國任何影響阿富汗局勢的機會。

塔利班雖然在2001年就被美國領導的多國部隊趕下台，但很快又恢復實力，並再次占領領土。美國決定撤軍後，塔利班加速占領阿富汗軍事據點、城鎮和村莊以及主要城市周圍，加劇了人們對塔利班可能推翻阿富汗政府的擔憂。

塔利班早在2018年就繞過阿富汗政府與美國會談，2020年2月雙方在多哈達成和平協議，美國承諾撤軍，塔利班承諾不對美軍襲擊。其他承諾包括不允許基地組織或其他武裝分子在他們控制地區活動，並著手進行阿富汗全國和平談判。但在隨後的1年裡，塔利班持續對阿富汗安全部隊和平民進行攻擊。現在美國預備離開，塔利班全面出擊，準備席捲全境。

這個景象並不陌生，1949年國共戰爭最後階段，美國調停失敗後放棄國民政府，有意轉向與中共談判，反而當時的蘇聯大使館一路跟隨國民政府從南京撤退到廣州。從這裡可以看出，美國的「干涉主義」從不言敗，失敗的是當地的政府，既然當地政府是扶不起的阿斗，美國選擇抽腿，本就是美國外交政策上的現實主義。

聽不懂坎貝爾的話 神仙難救

美國在1949年以後不再支持國民政府，台灣危在旦夕，如果不是1950年發生韓戰，台灣能否保住到今天，誰都不敢打包票。同樣的場景，也發生在1975年的越戰，美軍雖動員最先進海空軍武力襲擊北越，但地面部隊抵不住小米加步槍又善於叢林游擊戰的北越軍隊。

美國最後決定撤出越南戰場，當時美國國務卿季辛吉和北越外長黎德壽在簽訂《巴黎協議》，但越南總統阮文紹拒絕簽署。阮文紹的說法是：「季辛吉博士，你得了解，美國是一個超級強國，可以對這份協議等閒視之，但我不可以。壞的協議對你們來說沒有什麼，失去越南對你們非但無害，還可能對你們的中國政策有利。但小小的越南不像你們一樣用全球眼光來看這件事。對我們而言，不是在蘇聯和中國之間任選其一的問題，而是決定生死的問題。」

美國選擇與北越簽訂《巴黎協議》因為對美有利，阮文紹卻把它當成攸關越南存活的「生死協議」。《巴黎協議》簽訂的結果，正如阮文紹所判斷，最終導致南越的滅亡。美國抽腿的歷史經驗一再重演，不能簡單的用一句「從前種種譬如昨日死」來推卸，而是實實在在地擺在台灣人眼前的現實世界。

如今，蔡政府擁抱美國政府，已經熱切到寧願把美國國旗大大地掛到口罩上，只在貓脖子上綁上一支小小的中華民國國旗，蔡政府如此擁抱美國，難道不擔心美國撤退史會在台灣重演嗎？

如果依照民進黨「頭號軍師」邱義仁和美國白宮印太事務協調官坎貝爾近日不約而同地說「美國不會支持台獨」，蔡政府如果還要假裝聽不懂，台灣前途恐怕神仙也難救。