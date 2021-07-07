在國人渴盼疫苗如大旱之望雲霓的急切心情下，科技政委唐鳳設計了一個開放給50至64歲民眾登錄的疫苗預約系統，一天的時間就有近170萬人預約。抱著「有登錄就有希望」心情的預約民眾，後來才知道，這套系統只開放給金門、馬祖和澎湖，對其他縣市的民眾來說，則只是「虛擬」，頓時大失所望。

指揮中心的說法是，這是測試如果試辦成功，就可以大規模正式上線。問題是，指揮中心要測試什麼？金門和澎湖一個禮拜前就已開放50歲以上民眾施打AZ疫苗，這個系統開放離島50歲以上民眾預約疫苗接種的意義是什麼？他們不用預約就可以施打了。

再者，系統上線後，預約人數是金、馬、澎三島民眾26萬人的將近7倍，可見一大堆非金、馬、澎的民眾都預約了，連31歲的台北市議員徐巧芯都稱成功登錄，不合規定的地區和年齡都無法排除，讓人家順利預約，這個系統算成功嗎？如果將來的疫苗預約系統是這副德性，那還真令人不敢想像，正式上線後會出多少亂子？這個系統可以信任嗎？

號稱天才數位大臣的唐鳳，喜歡給每次設計的系統冠上美麗的口號，例如簡訊實聯制，號稱「完全免費」，還說「只要3步驟、5秒即可完成」，結果立法院在野黨審預算時才發現，NCC編了8億元預算，就算緊急刪了5億，也不是免費啊；至於簡訊實聯制的功效，除了有洩露個資的疑慮，指揮中心還回應說資訊龐大調閱有困難，大家掃了半天卻沒啥用，這不是在搞笑嗎？

疫苗預約系統也是一樣，說什麼「4步驟輕鬆上線」勞師動眾一場空，大家費耗功夫預約，根本就是白搭。3級警戒下大家防疫都很累了，拜託唐大政委就別再耍大家了，拿點真實有用的東西出來好嗎！