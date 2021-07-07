民進黨浮現「倒蘇」聲浪，蘇貞昌說「行政院長是一個非常辛苦的工作」，既然如此，蘇貞昌再做下去，自己辛苦，台灣人民更辛苦，不如就別做了吧！

防疫做到今天，蘇貞昌早就是整個民進黨的負債。阻擋疫苗、拒絕普篩、開放3+11，都有蘇貞昌的影子。但是蔡政府不敢強硬撤換蘇貞昌，撤換了就等於是「認錯」，把整個防疫期間的「人造光環」歸零。

不過，現在民進黨折騰出來的現況等於是十面埋伏，防疫、紓困、萊豬、藻礁、核四、貧富差距，每一個蘇貞昌的政策都是疏失，蘇貞昌不走，民進黨要怎麼打2022這場選戰？

對民進黨最好的方式，就是蘇貞昌以「享清福」為由，瀟灑地交出棒子，問題是蘇貞昌願意嗎？權力是政治人物的一切，何等誘人！大權在握的蘇貞昌，當然不想告老還鄉，他當然會繼續綁架整個民進黨。

何況，蘇貞昌還有女兒，現在民進黨在新北的布局，已經完全是「蘇家班」做主，蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸都是蘇家軍嫡系，如果沒有蘇貞昌這個行政院長，資源如何源源不絕地輸送過去？

蘇貞昌不退，民進黨大概也沒人敢叫他退，甚至還有蔡易餘這樣的立委補上一句：「跟蘇院長這邊溝通無礙，很讚耶！」立法委員是要監督行政院的，溝通無礙就好的話，乾脆讓蘇巧慧的媽媽當立法院長。話講白了，把持朝政的「九千歲」若不下台，民進黨內連自己人都聽不到真話。

不過筆者要老實地跟蘇貞昌說，疫情到這種程度，蘇貞昌退也得退，不退也得退。早一點退，還可以保持一些優雅，否則之後被陳建仁、顧立雄逼下台，就真的是場面難看了。

筆者目前正因血癌接受化療，我的寶貝女兒10歲，如果有任何藥物可以讓我多陪她5年、10年，不要說下跪，我爬都會爬過去；反過來說，如果存在這種藥物，而被政府因為政治理由而禁止，會有種無語問蒼天的感覺。

現在這波疫情，已有超過700位確診者死亡，這700多位確診者，就是政府去年推掉BNT疫苗而過世的。過去的也就算了，現在民間要向上海復星採購疫苗，不過是因為國台辦說了句「台灣地區」，蘇貞昌又出來沒事找事，民進黨立委還用100%政治防疫的口吻說，郭台銘不要在有「台灣地區」的合約簽字。

蘇貞昌自許是孝子，孝子就應將心比心。如果蘇貞昌的母親還在，有大陸代理的藥能治她的病，蘇貞昌會因為「台灣地區」4個字而不買嗎？如果蘇貞昌自己的家人，因為打不到疫苗而確診過世，他還會阻擋疫苗嗎？

生病了，才知道在健康面前，政治都是假的。每一位確診的台灣人民，也都有家庭，民進黨阻擋疫苗的種種作為，在社會中累積的情緒太大，也太深。防疫到現在這步田地，蘇貞昌不下台，民進黨的窘境是沒有辦法化解的。

（作者為資深媒體人）