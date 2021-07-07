近日，彰化市防疫旅館發生火災，業者聲稱這是「測試警鈴」，禁止房客逃離，結果造成4死21傷的慘案。旅館管理方為了配合防疫規定，竟草菅人命，釀此巨禍。這已不是普通的失職或缺德，而是失心瘋，根本泯滅人性了。

緊接著，花蓮民眾為了爭取接種疫苗「殘劑」，被迫竟夜排隊，甚至爭先恐後、跌倒摔跤，這是民進黨全力阻撓民間引進疫苗的惡政與失職。政府無能的結果卻是高價的國產疫苗遲未過關，遑論大規模量產，但國人卻因疫苗不足，不斷染疫與受難。迄今確診人數1.5萬人，慘死逾700人，死亡率高達4.73%，而接種疫苗的人數卻只有200多萬人。

根據彭博資訊「全球防疫韌性排名」於6月28日公布的數據，台灣在53個GDP超過2000億美元的經濟體中排名44；僅優於孟加拉、印尼、印度等國。據英國《經濟學人》分析，若與疫情之前的「正常生活」相比究竟相隔多遠，台灣排名是49，倒數第2。這樣的成績實讓人汗顏！

據報導，波海三國之一立陶宛決定贈送台灣2萬劑疫苗，這是一個人口僅280萬人，GDP還不到台灣10%的小國，儘管是杯水車薪，但他們的饋贈實讓人感動。而其中緣由，則是去年我方捐贈了10萬片口罩，由於我方疫苗嚴重短缺，立國政府應台灣駐拉脫維亞代表處的「要求」，決定捐贈。

這幾件事反映執政者所誇耀的「防疫成就」，實在是格局偏狹、專業能力不足，而且目光淺短、捉襟見肘，完全無法應對現實。但是，為什麼防疫工作這麼差，這些人卻依然自我感覺良好？這是因為主事者的自欺欺人與自我膨脹。

過去他們一旦面臨失職與無能的指責，馬上就把責任推卸給前朝，「都是威權體制造成的」。但現在國民黨站出來，提了8項紓困方案，全遭民進黨封殺，已不再是輕易甩鍋的對象。那就歸咎於對岸吧，「都是由於中共打壓所致」，但這樣的話講多了，大家心知肚明，大陸才是台灣命運的主宰者。

基於此，當大陸表明願提供免費疫苗給台胞時，執事者想當然耳的反應是聞虎色變，立刻拒絕，台灣不要施捨！而由上海復星代理的德國疫苗BNT，由於假手中國，也必須全力防堵。至於民間團體的善心捐贈，則是全面的推拖拉，因為這將證明執政者的無能、貪婪與失職！

換言之，在主事官員的心目中，台灣人的生命尊嚴不值一顧，外來疫苗也不急著進口，一切要等國產疫苗賺到錢之後再說。而所謂防疫，只是勤洗手、戴口罩、自我隔離就好了。但執政黨自身的特權和面子卻一樣也不能少。這才是重中之重。

經歷了這一場驚天動地的疫變後，大家清楚瞭解，台灣已倒退成窮困的第三世界。除了等待疫苗外，還是等待。台灣是後進的、落後的「發展中轉型地區」，而民進黨則是主導此一變局的新威權政體。它對民眾的態度是「質樸善良，蒙昧好使」；對反對黨的立場是「前朝餘孽、制裁對象」；對美國則表態會「扈從死忠，跟隨到底」。但面對近在咫尺的中國大陸，除了甩鍋和敵視之外，究竟還有什麼高明的對策？

（作者為中國文化大學教授）