民進黨立委趙天麟月前質詢國防部，指美國媒體CNN報導披露，中國大陸在海上有不承認的軍隊，以民兵船偽裝成漁船，載送自動化的武器，被稱為「小藍人」部隊（Little Blue Men）。到底怎麼回事？

官方不說明的海上民兵

解放軍官方聲明中沒有明確說明海上民兵的作用，僅僅描述了中央對民兵的指導以及中國的海上利益。然而，缺乏官方聲明並不意味著在中國不支援海上民兵的建設。2013年4月，習近平訪問了海南省潭口鎮的海上民兵連，並受到各級領導人的好評和肯定，同時推出了2份建設與管理海上民兵的規定。

海上民兵沿著中國海岸線許多港口，由港口的邊防民兵、漁船以及幹部組成的海上後備力量，負責中國近海管理並執行各種任務，以確保在海上完成明確目標的專業任務。這支力量成為海軍與海警的輔助角色，構成了海上維權體系的一部分。

中共建政初期，大批民兵船舶參與台海衝突，是海上民兵出現時期。1974年西沙海戰時許多漁民參與作戰，尤其是最近東海與南海局勢緊張，海上民兵支援維權陸續曝光，特別是牛轭島事件，外媒體所稱“China maritime militia”（中國海上民兵）正式進入了公眾的視野。

根據《中國漁業年鑒》數據顯示，2019年海洋捕撈機動漁船（不含內陸漁船）數量大約22萬艘。福建省海洋捕撈機動漁船擁有量最多，達45272艘，廣東省42085艘、山東省34269艘、遼寧省28617艘及海南省（含三沙市）24597艘。如此龐大的漁船數量和從業人員，其分佈範圍也十分廣泛，沿海各省、市都建立了民兵組織。

海上民兵的功能

海上民兵主要功能有6項：

1. 情報搜集與偵察。他們以橫隊或梯隊探索和偵察航行，為正規海軍提供情報偵察與傳輸、偽裝、佯動和通訊支援。更厲害的是，這些漁船具備基本電子戰能力，例如裝備干擾器和反射設備，干擾敵方的判斷。

2. 海上運輸。在戰時，海上民兵所屬貨輪和散貨船為人民海軍額外的海上運輸、後勤保障、組織搶修、傷患救治和轉移等。此外，他們擔負海上交通線、機場、港口和其他重要基礎設施的保衛。

3. 海上執法。到有爭議海域（例如牛軛島）宣示主權，或在公務船的保護下到爭議海域作業，或登島宣示主權。當公務船力量不足，對侵犯中國海洋的外籍科考、偵察船隻或漁船進行阻礙、攔截、跟蹤並上報。

4. 平戰結合。海上民兵把日常生產活動與第一項功能結合在一起，除此之外，他們還協助海警反走私與偷渡。

5. 準軍事行動。海上民兵可對島嶼和海岸採取封鎖行動、以及海上游擊戰，儘管現在已經不再講游擊戰了。但我們也可以推論，海上民兵與正規海軍都可能涉及封鎖或類似行動。

6. 種島服務。2014年3月，中國開始在南海種島，海南省海上民兵分隊經常到南海對建設兵團運送物資和材料，遮蔽了世人的視野。

幹部與民兵

根據《中華人民共和國兵役法》，海上民兵組織可徵用18至35歲的公民（排除即將服兵役者）擔任幹部。民兵分為兩種：基幹和普通民兵。28歲以下的退出現役的士兵和經過軍事訓練的人員、以及選定參加軍事訓練的人員，編為基幹，其餘18歲至35歲符合服兵役規定者編為普通民兵。

在數量方面是個頭疼的問題，由於人員流動頻繁，許多研究民兵的學者所援引的數量都不同，只能在國家總人數裡面羅列出來，無法深入到地方納編的民兵數量。有人說海上民兵數量有8百萬人，也有人說1000萬人。

所有的22萬艘漁船都配備了通信設備、導航（北斗全球定位）、導航雷達、電台與干擾機等。由於北斗具有雙向溝通性能，如果要在某個特定海域搜索某個目標，只要在場漁船同時開啟北斗系統，沒有北斗信號的可能就是目標。

漁船隊編組

海上民兵是以陸軍步兵方式編組。按照《民兵工作條例》第11條規定，民兵是按照所處在的地方編組。例如農村地區以行政村為單位編成連或營，城市以企業、機構、銜道（鄰里）收編民兵為排、連、營、團，基幹單獨編組成班、排、連、營、團。

各市、各區海上民兵基本編組模式以單船為班、2船編排、船隊編連原則，有時會擴大編組，現在都是專業化取向：

偵察襲擾分隊（分隊下有連、排）

海上運輸補給分隊：續航距離1000海里，負載200噸。

應急救援搶修分隊

艦船搶修連

陸上後勤支援排

醫療救護分隊

遠海運輸分隊

海上民兵指揮鏈

海上民兵由中央軍委會和國務院統一領導，國務院主要涉及制定全國民兵政策、以及民兵管理，中央軍委則負責節制指揮全國民兵。在全國性指揮體系之下是戰區，主要負責區域的民兵建設工作。戰區之下是省軍區，這也是具有指揮權的層級。省軍區負責全省民兵的實際工作，省級之下有軍分區，最基層的是市、縣的人民武裝部（人武部）。

按照《民兵工作條例》第7條，各地方政府人武部負責安排民兵的工作。換句話說在管理民兵方面，人武部同時代表地方政府與解放軍，兩條指揮鏈在人武部合而為一。只是海上民兵單元更小、更專業，需要特別的編隊。

若有緊急狀態，成立於1994年的「國家國防動員委員會」（國動委）負責協調軍民領導人工作，成為軍事指揮鏈的平台之一。在預算方面，雖然中國國防支出包括民兵建設經費，但是民兵的開支由省和地方政府共同負擔。

海上民兵維權的困境

1. 思想落伍。中國的海防戰略轉型為海權戰略，海上維權成為工作重點，但是若干地區的海上民兵仍停留在「陸戰」、還沒有跟上維權思想。例如2013年廣西北海市陸上基幹有1萬餘人，而海上基幹只有200餘人，而當地漁船近萬艘、加上幾十萬從業人員的規模不成正比，訓練與執勤還保持與海軍、海警分離。

2. 參與維權意志不堅定。海上民兵在面臨經濟利益與國家利益的選擇時，部分海上民兵不參與演習。在漁業生產旺季，一艘漁船被徵用會造成經濟損失，導致參與維權的信念不堅定。

3. 組織訓練難度大。就漁船而言，一年中有7、8個月要外出捕撈作業，在漁業旺季進行訓練幾乎是不可能的。而在休漁期，漁民一般會另謀工作，很難有合適的時間進行大規模的統一訓練。

4. 海上民兵兵源品質堪憂。本地兵源不足、老化，流動人口太多。例如沿海省份從事漁業生產的人員多集中在40到60歲，本地青壯年工作力不再從事海洋相關的生產活動。外來人口可作為海上民兵的重要補充，但由於異地戶籍，在審查加入海上民兵時有難度；而且其工作時間不固定，可能隨時離開。

5. 海上民兵紀律有問題。海上維權枯燥艱辛，維權時的海上衝突風險更高，導致海上民兵抗命事件頻傳。

中國海上民兵與我國海巡署

中國海上民兵「亦民亦兵」的屬性，使其具有漁民、及在海軍與海警之外的第三種海上維權力量。雖然其不具備戰鬥人員的資格，但卻以「民兵」的形式參與戰鬥，而《聯合國海洋法公約》對於海上民兵的定義並不清楚，令各國感到頭疼。

對於中國海上民兵，顯然我國毫無辦法。連趙天麟質詢國防部都有問題，因為處理海上民兵更適當的單位應該是海巡署，而不是國防部。不幸的是，國防部與海委會分屬兩個不同的單位，平時協調工作就已充滿了本位主義，能推則推，不然就噤口不言。若要派正規海軍處理海上民兵，那就是拿大炮打蒼蠅了。

問題回到海巡署。海巡署建造海巡艦的目的是什麼？充當第二海軍或是海警？其實兩者皆有。既然「亦軍亦警」，那麼在建造海巡艦的時候就不能完全是軍規，還得考慮充當海警時與中共漁船的衝突。

現代軍艦外殼已不再強調厚重裝甲，艦上感測器與武器足以在遠距離解決問題，許多大型艦上層建築都採用鋁合金，甚至於有的連船體都用鋁合金。鋁合金不耐熱又軟，手槍子彈都可以打穿，但沒關係，現代海戰不會再衝撞對方了。

然而作為海警的海巡艦就不能這麼考量，因為海巡艦必須近距離與漁船接觸，衝撞是難免的，所以海巡艦艦體應該要能被撞、也能撞其它船。但不知咱們的海巡艦耐撞嗎？至少由沱江艦改裝而來的海巡艦全艦都是鋁合金來看，恐怕是撞不過中國漁船！

（作者為台灣國際戰略學會研究員、法國博士，本文為台灣國際戰略學會專稿，授權中時新聞網與洞傳媒同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※