大約在一九二六年五月，蔣介石在組建北伐軍總部人事時，提出以當時年僅三十三歲的白崇禧為全軍參謀長，大出眾人意外。

據李宗仁回憶：當他前來廣州時，蔣氏來訪，徵求他關於北伐軍參謀長人選的意見。李先提元老鈕永建，但蔣沉吟表示，「鈕先生我另有借重。」李反問蔣：「你心目中認為什麼人較為適當呢？」

蔣說出此行來意：「我正為這件事來問你，我看白健生比較適宜。」

李不願放白離開，連忙婉拒：「健生資望太淺，年齡太輕，不能負此重任！」

蔣卻很堅持，表示：「我看還是他好，還是他好！」言明只借用數月，打下武漢後即歸還第七軍，此事就這樣定了案。

按說之前白崇禧與蔣介石之間，並沒有太多接觸機會。白在二月代表廣西洽談兩廣統一時，曾經見過蔣一次，之後並無密切往來的紀錄。「我事後揣測蔣公一定要我任參謀長之因不外有二，」後來白氏接受口述歷史訪問時曾說：「第一，我是保定畢業之學生，而當時各省帶兵之將領多半出身於保定；第二，統一廣西時，我有豐富之作戰經驗。」而蔣更可以透過白在總部供職來運用廣西軍。還有一說，白任參謀長是出自粵軍將領李濟深（廣西蒼梧人）的推薦。李濟深雖在粵軍為將，卻與李、白相互呼應聲援，他不願離開廣東地盤，於是舉薦當時在軍界還無甚威望的白代替自己出征。

可是，即便上述說法都各有依據，還是無法解答以下這個疑問：為什麼蔣跳過當時在廣州那麼多保定學生、黃埔同儕，偏要用一個並不熟悉的廣西青年將領擔任最重要的幕僚長？

白崇禧晚年曾對同鄉後輩提起一段往事，或許可以補上史料的空白：當時蔣總司令為了北伐軍事籌備召開會議，白以廣西代表身分參加，出席各將領都庸庸碌碌，言不及義，只有白所提計畫與實行先後次序，完全正中蔣氏下懷。蔣當晚即到白下榻的東亞酒店，邀請白組織北伐軍總參謀部。白以自己年輕識淺、難以服眾為詞推卻。蔣馬上表示：此事不難，他準備以一資歷深的老將「虛任」總參謀長，而讓白以副參謀長「實任」參謀長職。之後果然以李濟深擔任總參謀長，坐鎮廣州；而以白崇禧為總司令行營參謀長，隨軍出發。可見，蔣、白初次合作，戰略觀契合也是因素之一。

國民革命軍出師北伐時有八個軍，號稱十五萬人，實際兵力為五萬人。蔣總司令定下初期戰略：一、聯絡北方馮玉祥與閻錫山勢力，靠他們牽制張作霖的奉軍；二、使盤據江、浙的「五省聯軍總司令」孫傳芳維持中立；三、當面之敵是長江中游的直系「討賊軍總司令」吳佩孚，北伐軍乘吳與馮玉祥在北方交戰的機會，預計以三個月的時間，以主力出湖南，直取武漢。

在蔣氏正式出師以前，白崇禧便以保定同學關係先行進入湖南，說動原湖南省長趙恆惕麾下師長唐生智加入革命行列。唐生智在得到廣西方面給予援助的承諾後，始敢通電就湖南代省長職，與吳佩孚支持的部隊作戰。在唐部遭受挫敗時，第七軍即遵照承諾出兵湖南，保住衡陽，為北伐軍打開門戶。也因此，唐生智才於六月二日就國民革命軍第八軍軍長之職。

因此在蔣總司令率同行營參謀長白崇禧等總部人員出師時，第七軍及第四軍一部已經會同唐生智部隊攻下長沙。八月十二日深夜，蔣抵達長沙，次日召集眾將領會議，採用李宗仁、唐生智建議，以主力直撲武漢，但有鑑於孫傳芳部集結大軍於江西，威脅北伐軍側背，不可不防，於是決定以第四、第七、第八等三個軍主力進攻武漢，以第二、第五兩軍為右路軍防範江西。 （待續）