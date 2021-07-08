主計總處日前發布5月失業調查，由於數據驚人，各報皆以顯著版面加以報導，這份遲來的統計充份反映了疫情三級警戒之下，我國勞動市場正面臨前所未見的危機。為什麼說是遲來的統計，因為歷來失業率皆於次月公布，而這次5月的資料遲至7月初才公布，因此算是遲來的數字。

不過，也正因為是遲來，才能充份呈現當前勞動市場的情況，倘依原資料標準週（5月9～15），我們將無法看出疫情升溫後的變化，由於調查延後兩周，讓資料標準週落在5月23～29日，剛好可以反映這一波疫情升溫對勞動市場的衝擊，對於政府也算是即時的示警，甚好。

仔細觀察這份調查資料，5月勞動市場至少創了五項紀錄：就業人數一個月之內驟減12.6萬，創歷年同期最大減幅；失業人數月增5.4萬，創歷年同期最大增幅；失業率升至4.11％，創七年半最高；非勞動力月增6.2萬，創歷年同期最大增幅；週工時未達35小時的就業人數單月劇增60萬，前所未見。

綜合這些現象可知，這一波疫情對台灣社會的衝擊不僅巨大，而且迅猛，其迅猛甚至已超過2001年網路泡沫時期、2009年全球金融海嘯年代。我們分析如下：

第一、就業人數月減12.6萬人，歷年同期最大減幅：過去四十年台灣歷經了二次石油危機、亞洲金融風暴、網路泡沫及全球金融海嘯這四大危機，排除春節因素，在這四大危機當中只有1980年的二次石油危機曾出現就業人數月減10萬，再來就是這一次，即使風聲鶴唳的全球金融海嘯，一個月失去的就業機會也沒超過9萬，由此可知當前勞動市場的惡化，極為迅猛。

第二、失業人數月增5.4萬，歷年同期最大增幅：長期以來，我國失業人數於一個月內的增減幅總在2萬以內，遇有風暴會到4萬，例如網路泡沫年代、金融海嘯年代都曾經到這個水準，然而今年5月失業人數月增5.4萬，非僅是歷年同期最大增幅，排除春節因素及畢業季因素，這也是歷來單月失業人數增加最多、最快的一個月。

第三、非勞動力驟增6.2萬，歷年同期最大增幅：去年4月美國疫情嚴重，企業解僱人數單月增加2647萬，不少專家以此推計美國失業率將升至20％，結果失業人數沒有外界估計的這麼多，只有1594萬，何以會有這個落差？這是因為失業與否，是以資料標準周是否找工作來認定，若被解僱了，不想找工作，想休息一下，這就不能算失業者，而算非勞動力。同樣的，今年5月我國就業人數大減12.6萬，其中部分成為失業者，但是有更大一部分變成非勞動力，例如回家料理家務、放棄工讀回到學生身份、或成為想工作而不找工作的「隱藏性失業者」，合計非勞動力人數月增6.2萬，同樣創下歷年同期最大增幅，受此影響，勞參率也跌破59％，此為近三年首見。

第四、週工時未達35小時人數月增60萬，有統計以來最高：5月除了失業、非勞動力大幅升高，有工作的人也同樣處於動盪狀態，這份統計顯示，短短一個月內，週工時未達35小時的就業者便由18.9萬人升至79.2萬人，升幅之大，前所未見，我們總以為就業者比失業者幸福，事實上如今有極大比例的就業者處於低工時狀態，而工時減少必然使得收入降低，其生計困難，壓力倍增，可想而知，這類就業者與失業者，大約只是五十步與百步之差而已。

第五、失業率創七年半新高，只是危機的起點：由於失業人數升高，5月失業率也升至近七年半最高，隨著畢業生投入尋職行列，加以隱藏在非勞動力裡的廣義失業人口隨時可能浮現，依台灣勞動力規模估計，只要增加12萬人失業，失業率便會上升1個百分點，在疫情影響商業活動下，未來失業率升破5％，甚至如同金融海嘯期間飆至6％，都是極有可能的。

我們認為，儘管台灣近期海關出口、工業生產及外銷訂單表現不錯，然而勞動市場疲態已現，勞動市場的走疲必然會反饋到總體經濟，歐肯法則（Okun's law）告訴我們失業率每提升1個百分點，經濟成長率便會降低2個百分點，此一影響程度也許各國不盡相同，然其法則是不變的，這意思是說，如果我們無法改善勞動市場，最後經濟成長也將黯然失色。不用懷疑，這個法則1930年適用，1980年適用，於今日亦然。

這段期間政府紓困工作做得不少，也深獲肯定，然而紓困畢竟是過渡性措施，雖可安定民心，並不能改善失業，5月這份資料創了這麼多的紀錄，雖令人震驚，但這可能只是這一波勞動市場危機的起頭而已，後續會有多大變化，殊難逆料，若不速謀善策，下半年諸多危機勢將紛至沓來，迨民怨沸騰，百業蕭條，社會動盪再想回應，恐悔之晚矣。