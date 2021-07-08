猶記得去年新冠疫情橫掃美國之際，美國加州奧克蘭一家電影院由於疫情嚴峻停止營業，但卻也貼出一張告示牌。該告示牌寫到：「我們會回來的」。兩部影片將在不久之後放映：

一、新冠病毒之死。二、川普必將被「終結」。

如今，風水輪流轉。病毒掃到台灣，來勢洶洶，媲美當年美國的情況。而台灣很多人一直奉美國是「老大哥」，甚至是「再生的父母」、「再造的爹娘」，一切以美國馬首是瞻，對美國言聽計從。因此，建議在這件事上，或也應向美國學習。只要在第二項「川普的終結」，基於地緣關係，改個領導人就可以了。

美國畢竟是民主的社會，你講「川普的終結」，根本不會有什麼事，在台灣就有可能被「查水表」。而「查水表」若發生在美國，就叫做「麥卡錫主義」。台灣一切向美國學習，但就是動輒「查水表」卻是最沒有美國「風格」和「風度」，是「民主台灣」獨有的特色。

現在我們如果喊出「蔡英文的終結」，到底會不會被查水表，或許正是考驗我們到底是不是美國的「好兒子」的關鍵指標。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※