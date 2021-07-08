2021年，對於中華人民共和國的人民來說，是個意義非凡的一年，它不只是北京協和、福建廈門等大學的建校100週年，更是中國共產黨的建黨第100週年，7月1號，北京天安門廣場前好不熱鬧，人山人海、萬人空巷的景況，估計我一輩子都會記得。

我是2018年來到大陸學習的台籍學生，在這裡，我也認識了不少大陸的朋友，就在7月1號前幾個禮拜，朋友們的「朋友圈」（微信附帶的小程序，就像instagram和facebook一樣的功能）、微博、頭條和抖音等app就不斷發出關於中共建黨100週年的推送（發文），身邊的同學們也跟我介紹很多中國共產黨從創立一路走來的心路歷程，我很訝異，原來大陸人對中國共產黨的認知與台灣人對中國共產黨的既定印象之間的差距是如此之大，而所有心中的納悶與懷疑更在七一當天得到解答，所以寫下這篇文章，希望能夠幫助台灣人重新架構對中國共產黨的認識。

雖然知道7月1號是中國共產黨的建黨100週年，但一向不怎麼政治狂熱的我，還是覺得待在自己的宿舍比去天安門看慶典來的愜意，尤其6月30日凌晨，那是颳大風、下大雨的夜晚，不管怎樣，我都覺得隔天的慶典估計會變得十分冷清，甚至延後舉行，畢竟應該沒人想去濕漉漉的廣場吹著風看升旗典禮、聽習主席演講吧！

翌日早晨，兩個寢室學弟的交談把我從夢鄉喚醒，他們正看著央視新聞直播，討論今年殲-20戰機沖場的畫面，我以為他們只是為蹭一波熱點而關注一下新聞，想不到他們竟從開播到結束全程看完，而且直播裡面的民眾，那是出乎預料地多，百姓對於建黨的熱情確實有讓我為之一亮，沒有共產黨就沒有新中國這句話，原來不只是一個口號，更像是一種信仰，活在所有大陸人的心中。

為什麼我會這麼說？因為就在七一建黨節前夕，那場風雨讓我看到軍民們上下一心的場景，為了讓活動順利進行，讓儀仗隊能夠順利通過紅毯，許多百姓竟然自發性地從凌晨到活動開始前夕，分批趕往天安門廣場掃水，今天明明是工作日，為什麼還有這麼多人滿腔熱血來參加活動呢？禮炮隊、儀仗隊以及各戰機飛行員的訓練也是一遍又一遍，就為了呈現最好的一面給百姓看到、給世界看到，中國各地的人民好像是個有序的發條，大家都在為這世紀慶典做準備。

稍後我和學弟們到山西刀削麵館用餐，一個身穿軍裝、背著側背包約莫八到九旬的老伯伯走進來，身上的勳章幾乎要別滿他正面的衣著，據說這位老伯伯打從年少就入伍從軍、加入中國共產黨，參加不少國家對外的戰役，比如：韓戰、越戰等，為了安國興邦，他必須身先士卒，而且我們後來才發現他的包包竟然還是從軍那時候黨團發放的，上面刻有保家衛國四個字。老伯伯說，他今天刻意穿這身打扮，就是要感謝共產黨對他的栽培，以及紀念共產黨成立的第100年，麵店老闆知道他的經歷後，對這位老伯伯深深地敬了禮，還免費請 這位老伯伯吃飯，最後他要離開時，店內的客人也都紛紛向這個老伯伯致意，因為他們心裡知道，沒有這些前輩的付出，就沒有今天新中國的繁榮安定。

活動結束了，地鐵和公車的行駛也重新恢復正常，我在大眾交通運輸系統上劃著手機，思索著心中的十萬個為什麼，為什麼中華人民共和國能夠發展成今天這樣的成就？為什麼中國共產黨能夠得到百姓的愛戴？

直到我在地鐵的電視屏幕上看到國家推出的記錄片，我才豁然開朗。以前的中國，百姓連飯都吃不飽，衣服都沒穿暖，人民生活水生火熱，藩鎮割據的日子裡，人民只能是有一餐、沒一餐地過活，販賣小孩的、吃人肉的，各種反社會現象都能在中國見到，但在中國共產黨的經營下，中國慢慢走出低谷，前有錢學森等人，為中國的國防盡一份力，讓中國的軍事不再羸弱，正所謂弱國無外交、落後就要挨打，感謝這些人讓中國從此在外國人面前抬起頭；後有袁隆平等人，為中國的民生做貢獻，讓中國的百姓從此不再挨餓。

不得不說，中華人民共和國政府一路走來或許有不適宜的政策，但正所謂做中學、學中做，政府也在政策的施行上積累許多有用的經驗，這些寶貴的經驗也讓中國在2021年成功邁向全民小康的社會，而人民在得到回報後，也更加相信自己的政府有能力、有作為，更願意力挺自己的政府，或許就是這樣的正循環，讓中國變得如此不一樣吧！（小王子奧特曼/大陸台生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。