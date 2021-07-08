前副總統陳建仁接受美國之音（VOA）專訪時說，那一年SARS爆發，他銜命赴任衛生署長與疾管局長蘇益仁擔任抗煞救火隊，我們現在邊境管制使用紅外線偵測入境旅客體溫、與疫調密切接觸者足跡、居家檢疫、居家隔離這套SOP，是當年留下來最寶貴的防疫經驗。

2002年11月至2003年9月SARS肆虐29個國家與地區，根據行政院衛生署5月4日統計台灣SARS可能病例累計為116例，新增14例中，有12例都與和平醫院有關，更令人擔心的是，疑似病例大幅增加82例，幾乎是前次統計數的一倍，整體通報人數已經達到732例……就在危機最高峰時，5月18日公衛專家陳建仁銜命擔任衛生署長，6月15日通報最後一例，短短一個月疫情終於獲得控制。

陳建仁當年留下寶貴的抗煞經驗，以及許多人迄今出入習慣戴口罩、營業場所常時提供酒精乾洗手液，都是當年病毒教會我們的事！特別是，蔡英文總統千萬不要以防疫陣前換將乃兵家大忌為藉口，「3+11」決策破口、疫苗採購失策，防疫指揮官甚至閣揆該是「調整隊形」就不可貽誤軍機，那一年，病毒教會總統阿扁的事：讓專業的來，陳建仁就是一個很好的例子。

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