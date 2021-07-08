恍然大悟的柯文哲，終於重砲回擊。7/2環南市場果然就是一個「局」！事實上這也是當時我的隔日評論中，即刻「慢動作回放」，並指出從頭到尾就是由蘇貞昌在行政院發動，最後有總統府蔡英文新聞稿一起直指「環南市場」的一場「殺柯大戲」！

柯文哲自己證實，原來疫情指揮中心原先聯繫柯文哲，說的是要「開會」，開會有那麼多地方可去，指揮中心卻指定了非要去「環南市場」不可。結果一到環南市場，哇塞！所有一切都Set好了！

完全不是「開會」，而是現場包括了標語、麥克風都提前準備，以及莫名其妙的連經濟部長王美花在內的搞來一堆部長，然後還有林昶佐！如此「揪了一整團」人來，這完全意味著關於7/2號的環南市場「殺柯計畫」，有一個「策劃人」。

然後也有人負責通知聯繫了林昶佐與王美花，甚至有人協調提前準備了、製作了標語與麥克風；總體就是有一個「佈局準備」的意志決策與分工執行。

所以，那個處心積慮「策劃」的人會是誰呢？陳時中嗎？還是搞社運時很會搞這種手法的陳吉仲嗎？唯一可以確定的，當然絕對不是豬頭林昶佐，也不是雙手與表情「全程充滿不安」的王美花。

既然此前是行政院為此，由躲不見蛋的蘇貞昌特別開了跨部會會議「直指環南市場」，而後就啟動了一整個環南市場事件。所以看來最合理的推測應該就是「丁怡銘」出的主意、搞的鬼吧？！

這就是民進黨，真的讓人噁心到一個後空翻三圈！該做的疫情從不認真花腦筋去做，所有歪主意歪腦筋，全都在搞政治算計與政治鬥爭。下地獄去吧！

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