終於有人統計了6月份全台灣六都的死亡（火化）數字。不統計只能猜，一統計真的嚇一跳：六都每一都的死亡數字遠超過去年6月3成近4成以上！

把所有陳時中公布的「確診死亡、疫苗施打關連死亡」都扣除，單單不包括東部、中南部其他縣市的「六都」，依然還有不知所以的上千人死亡，成為原因不明的「死亡黑數」。這當中最初產生懷疑的，來自連鎖的殯葬業者，他們發現每日手上經手處理的「確診死亡人數」，就遠遠高出陳時中所公布。

「政府掩蓋真實死亡人數的推論」不是抓瞎指控，而是由第一線執行由醫院、警方、民眾個別通報且收歸遺體的殯葬業所指出，眾多耳語在6月上旬就已經在坊間流傳著。

前幾天張上淳在指揮中心冷漠地說明著圖表，將「死亡率偏高」全都推給家屬「不願意插管急救」所致。疫情指揮中心這一幫人，不知是否全都被陳時中感染了「無視人命」，但至少從頭到尾「推卸責任」已經就是一整個衛福部上上下下，連同造冊搶打疫苗在內，標準無所忌諱的言行表現。

「死亡黑數」是非常可怕的事！這意味著透過掩藏、操控、扭曲數字，去達到特定的政治目的。政府部門公布的各種數字，雖然有調查上的「失真」並不意外，但若是「蓄意塗抹改動」，那完全是一個與「魔鬼交換靈魂」的罪惡等級！倘若連同胞人命的死亡都可「忽略不計、刻意不計」，將使得所有施政與任何執政的基礎，都陷入一種根本上的扭曲！

事實上，真正的死亡數字其實是完全無法遮蔽的，因為涉及死亡鑑定、通報、處理，還有遺產稅務、戶籍註銷等後續橫跨眾多部門領域的程序。就如同3+11，陳時中與指揮中心厚臉皮擋得了一時，最終仍會被其他部會或人員「翻案」，沒有什麼真相可以就此永沉大海。

殯葬業者特別指出了許多遺漏的「個案」！包括了「醫院內死亡、到院前死亡、在家死亡」，如今也並非盡都全部「採檢」，但因為懷疑染疫的可能，都是即刻處理火化。關於死亡，這裡同樣也有「採檢的時間差、通報的時間差」，但陳時中每天的公布數字中，顯然並沒有與此「同步」甚至「校正回歸」。

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