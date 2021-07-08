不經林昶佐這麼一折騰，真的不知道背後還藏有這麼多貓膩。

柯文哲在訪談節目中透露，原來他一直都在中央政府的設局和打壓當中。柯P說，中央通知他到環南市場開會，沒想到卻是「請君入甕」，麥克風架、看板都已擺放好了，本來是想要林昶佐好好｢伺候｣他一頓，沒想天助貴人，林昶佐反被打趴。柯文哲還小帳加一透露，當初｢萊豬｣事件行政院會也是端出冠軍牛肉麵打他，最後也是傷到丁怡銘。柯文哲說，「害人害己，多做好事就好」。

柯文哲原本跟綠營十分｢麻吉｣，為何會翻臉呢？柯P說，「很簡單，一群強盜在分贓，當你沒分到，就知道自己不是同一夥人」。原來還是分贓不均所引致。

近來綠營猛打藍營特權疫苗一事，柯文哲除批民進黨侵犯別人個資外，更嗆他手上有總統府打疫苗名單，到時候他會做個表公布；總統府發言人張惇涵則回應說，總統府員工皆按照醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，一切禁得起檢驗。OK啦！那就請總統府趕快將施打名單公布，攤在陽光下讓人民檢驗。

柯文哲說得好，他認為證嚴上人的影響力超過總統，所以不要把權位看得太重。政治是一時的，人民福祉擺第一，才能得到老百姓擁護。

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