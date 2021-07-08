有關柯文哲市長在環南市場所遭逢的「打柯」變「嗆昶」事件，現下已成了羅生門，柯市長認為他是被設計了，還用了「請君入甕」的成語，大有參與了「鴻門宴」，被「仙人跳」的憤慨與委屈；但衛福部官員則否認此說，聲明原先就是說好要開記者會的。

莊人祥首先發難，但卻也有所保留，懷疑可能是傳達者出了點誤會，未將話說死，雖說頗有護航的企圖，但懲於前此道歉的「口誤」，多少還不敢過分強調。然而，王必勝卻加碼跟進，強調本來就是預計開記者會的。

依當時現場的情況而論，柯文哲顯然是被動的，而中央所派的官員，則一字排開，且交由林昶佐主攻，如謂不是有備而來，恐怕是掩耳盜鈴的了。可惜的是，一場好局，就如鴻門宴中的范增，早已安排了項莊舞劍，卻不料被樊噲壞了好事，半路殺出了個程咬金，林勝東一嗆，非但使柯文哲化險為夷，更讓中央官員灰頭土臉，機謀盡敗。

莊人祥的語帶保留，還算是不失風骨，但「必勝將軍」王必勝大概是被媒體捧過頭，開始暈陶陶，語無倫次了起來。「站著怎麼開」？意思是指如果是邀請市長來開會，就不可能沒備好桌椅，只有是記者會，才有可能一字排開，故認定原先說的就是記者會。

問題在於，記者會本來就未必非得「站著開」不可的，不能「坐著開」，顯然是因為環南市場的空間不適合「坐著開」，無論是一般會議或是記者會都不適合。

問題就出在這裡了，當初衛福部何以刻意選擇這麼一個不適合「坐著開會」的環南市場？豈非就是擺明了要排出大陣仗「修理」柯文哲？最關鍵的是，據柯文哲的說法，他並未被告知是開記者會，顯然衛福部是故意不說清楚，要柯文哲自投羅網的。莊人祥都承認中間可能有傳達訊息上面的錯誤了，王必勝還在為此護航解說，能讓人信服嗎？

看起來，柯文哲果真是在鴻門宴中、仙人跳裡逃過了一劫，這是運氣，只不知他會不會一直有這麼樣的好運，會有更多的樊噲來作救援？

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