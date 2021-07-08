俗云：「害人之心不可有，防人之心不可無。」台灣政治圈每天都在印證詮釋古聖先賢的金玉良言。

之前因民進黨強行護航萊豬進口，引起公憤，柯文哲若不高聲疾呼提醒執政黨，也不會引燃丁怡銘失言加上用公帳報銷牛肉麵風波，讓國人發現執政團隊用人失當。如今又因環南市場事件，讓自己身陷困窘，更引爆林昶佐被市場自治會長及民眾嗆聲為戲精委員。

天真的柯市長連吃兩次悶虧，卻也讓擺案設局的主導方挨了兩記重棍，簡直是拿石頭砸自己腳，笨得可以！

盱衡近期國內外抗疫比較，世界各國為了提高疫苗施打率，祭出從餐點優惠、加碼送現金、送車到送整套房；反觀台灣卻是為了搶疫苗殘劑爭破了頭、摔翻了跤，全球均聚焦在防堵疫情，只有我們府院高層還在每人一把鏟，挖好挖滿，挖坑讓人跳。綠營政客們，有一就有二，是不是準備無三不成禮？

柯市長，您就委屈一點，每每犧牲小我之際，都能無心插柳柳成蔭，引出後面的爆點，好戲連台，精彩可期！

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