柯文哲拍影片力挺中天，不意外地引發批評，館長陳之漢說：「中天就是中國的大外宣，不管什麼原因，柯文哲就是不該去碰中天，更不該幫他們講好話。」

館長是一位聰明的生意人，從2018到現在，包括最近批評民進黨的防疫，都敏銳地選擇立場。館長所外顯的價值觀，是他認為「最多人支持」的那一邊，這表示館長的立場不僅是他個人，背後還有許多「館長們」。

那麼，館長所表達出的理念，是否符合台灣人引以為傲的「民主自由」，即印證著台灣與民主的距離。

一個很簡單的問題，就算如館長所言，中天就是中國大陸的大外宣，台灣人民有沒有收看「中國大外宣」的自由？如果館長認為有，那民進黨就不該下架中天，柯文哲為中天講話，其實是為台灣人民「收看新聞」的自由講話。

反之，如果館長否定台灣人民收看「中國大外宣」的自由，這個心態就有點那個了。民主社會的人民要看哪那一台，需要經過誰批准嗎？

再大哉問一點，如果有朝一日，多數台灣民意認為統一比較好，館長會願意服從嗎，還是又要對著多數民意罵三字經？強迫其他人民，遵循自己的理念，這樣的心態也很難說是民主。

民進黨前頭號軍師邱義仁，坦承「台獨做不到，美國根本就不贊成」，美方也隨即證實「美國不支持台獨」。換句話說，「台灣宣布獨立之後，美軍會不會來救援」，這是個假議題，美國一開始就不會允許台灣獨立。

邱義仁跟美方的表態，顯示民進黨上上下下都知道，台獨只是一尊騙票的神主牌，既然騙票有用，能為自己帶來權力跟榮華富貴，也就繼續騙下去。

這種程度的謊言，館長不會看不穿，只是館長選擇與他認為的多數站在一起。而現在，當美國跟邱義仁正式否定台獨可能性的時候，這個謊言也就唱不下去了。

既然台獨做不到，那麼台灣這二十年的紛紛擾擾——加入聯合國、制憲正名、中華台北出賣主權……就只是在鬼打牆。在這個時間點，或許館長與館長們可以再給馬英九一個機會，回想過去馬英九的主張，是不是對台灣有利。

蔡英文跟馬英九都主張「維持現狀」，只是蔡英文讓兩岸堅壁清野，而馬英九能夠讓兩岸互惠交流。民進黨為了掩飾自己的短版，帶風向「交流就是統戰，就是促統」，像民進黨這樣讓陸客、陸生來不了，才是好棒棒。

但矛盾的是，民進黨執政下，台灣對大陸的出口依存卻暴衝到史上新高的44%，何以陸客、陸生是統戰，兩岸的貿易往來不是統戰？ 民進黨的說法是，「貿易是中國需要台灣」，讓人啼笑皆非，那民進黨為何不禁止兩岸貿易，「經濟制裁中國大陸」呢？

至此，民進黨終於無法自圓其說。當然了，不見得每個人都有耐心在論述攻防上走到終點，但在民進黨支持度已達死亡交叉的此刻，連論述都失去正當性，將是壓倒政權的最後一根稻草。(作者為政治幕僚)

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