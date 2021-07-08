台灣截至7月8日，新冠肺炎確診民眾共有15149位，不幸過世的有718位，佔4.74%。如果比較各縣市的死亡率，以基隆市最高，達7.2%，其次是台北市的5.7%，新竹縣的5.6%及新北市的5.3%。

根據張上淳教授在疫情指揮中心7月5日的記者會說明，從5月11日至7月4日台灣的COVID-19重症患者，被治癒的比率達75%，也就是每4位重症可救活3名，顯示台灣的醫療水準一點都不遜於歐美先進國家。然而目前隱而未現的問題是，治療藥物的採購與分配資訊不夠公開透明。

在這波治療新冠肺炎的過程中，最值得注意的是已獲美國緊急使用授權的新藥在台使用，成效與國外報告相似。但國人可能只知疫苗能有效避免重症；而瑞德西韋則可治療重症患者，卻不曉得由美國禮來藥廠及Regeneron藥廠所製造的抗體藥物可用於輕症患者，且療效顯著。

由張上淳教授在記者會上的分析得知，雙北地區從6月19日開始使用上述新藥給64位新冠肺炎輕症患者，結果只有1位演變為重症。這群患者中有86%（55位）的年齡大於60歲，且都有慢性疾病，然而均可獲致良好的治療成效。此舉無異於直接打臉疫情指揮中心，之前把Covid-19的高致死率，都推給中老年齡，其實是疾管署及食藥署未超前部署，採購足夠的治療新藥供醫界使用，以致五月中旬，爆發社區感染時無藥可用。

本人試算過，如果這些單株抗體新藥能早一個月戰備在庫，面對這波的疫情，起碼可減少140人喪生。近期這1萬3千名確診中，60歲以上佔了三分之一，約4000人，其中20%為重症，有800人；而重症患者的致死率約25%，亦即有200人死亡。然因實證研究顯示這批已獲美國緊急使用授權的新藥（Bamlanivimab、Etesevimab 與 REGEN-COV，註：已收錄於疾管署網站 （2021.5.14更新）之「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置暫行指引第十版」中），具7成防制重症之效力， 如果能及早投藥，這兩百名患者中就有70%可獲救。

據悉抗體新藥在感染後的十天內使用最有效，如同海岸防衛隊，在敵人一上岸就把它殲滅。應該是要給集中檢疫所的駐診醫生開給輕度和中度的確診病患，尤其是還不需要使用氧氣，但具高危險因子，如有慢性病的65歲以上患者。而瑞德西韋則是用會喘、須要氧氣機，但尚未插管的病人，最能有效降低死亡率。

經調查，目前縣市衛生局及醫療院所對使用瑞德西韋，較單株抗體新藥容易，因為新藥須向中央申請核可，才有機會取得。有鑑於疫情期間各醫療院所均有人流減少之情形，建請健保署將Etesevimab與REGEN-COV等治療新冠肺炎的新藥列為健保用藥，並強化第一線臨床醫師對新藥的認識與運用，才能拯救更多人免於死亡的威脅。

身為醫者，衷心期盼高層以同理心看待必須與死神拔河的人們。

（作者為國家政策研究基金會永續組召集人）

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