近日蔡政府荒腔走板的防疫與紓困政策，惹到全國民怨四起，大家都對蔡政府的荒謬施政深感厭惡，但蔡政府不檢討其執政失敗原因，卻開始大力策動網軍追殺柯Ｐ，一下子說北市防疫不力，一下又說柯Ｐ支持中天新聞台就成為了中國媒體的代言人，更扯的是環南市場的記者會，蔡政府都不先通知柯Ｐ有誰會到，等柯Ｐ到現場了才知道中央官員已整個陣仗都擺好了，就是標準的請君入甕，特意想讓柯Ｐ出糗！

柯Ｐ就直言，他每天都要受到民進黨認知作戰的打擊，身上已掛滿箭靶，但柯Ｐ還是耿直的表示：「台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？碰到上海復星疫苗採購就是意識形態操作過頭，甚至牽扯到台灣人民生命，實在太過分」。

凱鈞也多次投書媒體表示，在商業採購當中，上海復星公司就是取得BNT疫苗的大中華代理權，故台灣企業要購買BNT疫苗，一定就要跟上海復星洽談！但是蔡政府所認知的政治意識形態重要性，是遠高過於台灣民眾性命，簡單來說就是台灣人的命，不是命，故蔡政府是堅持不跟上海復星公司談的！

但蔡政府最可惡的即是，政府不去跟上海復星公司談，還打死不授權給民間企業去談，到頭來是民進黨派系鬥爭，「卡郭」變成黨內顯學，直到郭董發出怒吼，將真相公布讓全民知道，蔡英文才急忙招見郭台銘與和台積電劉德音，最終才慢吞吞的授權鴻海與台積電爭取德國BNT疫苗，但此事又是標準的黨內政治利益考量，高於整體國人之利益考量。

蔡政府兩次意識形態作祟，在在凸顯其的施政考量是以民進黨黨內利益極大化作為最主要考量，而非是以台灣民眾利益極大化為考量，面對如此自私的執政政黨施政，真的是全民之夢魘。

但誠實的柯Ｐ近日也金句連發，不斷的戳破蔡政府的謊言，也不斷的累積了個人聲望，這也讓民進黨坐立難安，才會開始發動網軍對柯Ｐ進行攻擊，畢竟從民眾黨成立之時，就讓跳脫藍綠成為了一種新選擇，未來，跳脫藍綠將會成為主流！

但面對藍綠這兩頭醜陋的惡龍，我們沒有樂觀的本錢，柯Ｐ沒有黨產、沒有網軍、沒有電視媒體，他只有我們，2022與2024都將會是一場艱困的惡戰，這是所有柯粉的嚴峻挑戰，更是台灣能否跳脫藍綠著終極試煉！

凱鈞懇求各位柯粉們，大家務必挺的住，更要能站出來，柯粉須團結，團結真有力，大家一起努力，台灣新選擇，只有柯文哲，就讓我們打一場超越藍綠的光榮之戰吧！（作者為民眾黨中評委）

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