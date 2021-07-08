前國安會秘書長邱義仁4日在接受前總統陳水扁電台專訪時坦言，「台灣要宣布獨立不是台灣人民自己可以決定，要考慮國際形勢、中國可能作為，宣布台獨，現在不適當…，美國根本就不贊成」。此一頗讓台獨人士「感冒」及「不識相」的談話，並非邱的首次。去年10月中旬，邱義仁參加美國喬治城大學線上研討會時即表示，「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了；哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

邱義仁的話語言猶在耳，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell），於6日在紐約智庫「亞洲協會」進行遠距對談時也表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解需要小心處理此一問題。」坎貝爾曾任國務院前亞太助理國務卿，是歐巴馬總統「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手，也是印太戰略催生者。過去他曾經明白指出，美國「挺台但不反中」，希望在特定議題上與中國大陸發展建設性關係。坎氏曾於2013年來台訪問，我外交部當時表示，坎貝爾對台灣友好，出任國務院亞太助卿任內積極推動台美關係。

前述邱與坎兩人的談話，看來台灣要尋求獨立的目標已經是愈來愈遙遠也沒有甚麼指望了。不過針對邱的談話，綠委劉世芳說，邱的說法並未脫離《台灣前途決議文》；另一綠委許智傑則稱，「美國不是不支持台獨，而是時機未到，美國也反對中國併吞台灣，所以近年力挺台灣，維持台海的穩定和安全；台灣人還是持續努力，強壯自己，爭取更多國家認同與支持，相信終有可成的一天。」

如果說阿扁和邱義仁都已是「過氣」的政治人物，那麼看看現任國家領導人對於台灣獨立的立場。去年元月蔡英文在勝選後首次接受「英國廣播公司」專訪，在回答有關台灣主權及台獨立場的問題時，蔡的修辭顯然比過去有些轉變。她說：「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」。

至於自稱是「務實的台獨工作者」的賴清德副總統，他最近一次有關談話，是在「台灣國家聯盟」於4月25日主辦的「台灣國家正常化、亞太和平永續化」研討會所說：「台灣是主權獨立的國家，主權與中國互不隸屬，台灣的前途只有台灣2300萬人有權力決定。」這些話顯示他真的是「很實際、識時務、顧大局」，因為此番談話指的就是現狀，自然也就了無新意可言。

不過，相關重要政治人物的談話，讓積極推動台灣獨立的大老辜寬敏聽到後，可能又要氣得半死。身為「台灣制憲基金會」董事長的辜老先生，於5月初出席「制憲公投研討會」後，揚言要「請辭資政，退出民進黨」，原因是「不滿蔡英文政府冷處理制憲、未處理國家正常化議題」。其實早在去年，辜的基金會提出制憲公投案遭中選會駁回時，辜寬敏也曾揚言請辭。總統府發言人的回應都是「充分了解辜寬敏資政長年主張，尊重他的決定，但誠心希望辜寬敏並肩一同努力。」這些虛與委蛇的回應，自然會讓他無感，但迄今辜老先生仍未辭職和退黨，相信他腦筋很清楚，在職都沒人聽他的話，如果辭了，就更沒人理他了！

經過邱義仁及坎貝爾的台美「雙重認證」，加上蔡總統的多次談話，相信台灣老百姓已可確認，台灣獨立只是一個欺騙台灣人民的假議題，台獨就像是天邊的彩虹，可望而不可及。在此也要奉勸媒體朋友們，以後就不要再跟蔡總統提出台灣獨立的問題了，因為相同的問題問多了，蔡總統可能就會「拍桌子」了！

（作者為大學英文講師）

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