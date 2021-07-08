中共習近平總書記在7月1日中共建黨百周年慶祝大會上發表重要講話，其中有關台灣問題，習近平說：「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一。」並重申「堅決粉碎任何台獨圖謀」、「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土主權完整的堅強決心。」

習近平總書記的講話可以解讀為：「和平統一」仍是兩岸關係的主軸，「反對台獨」則是現階段的重點工作，更重要的是他把「一個中國原則」和「九二共識」分開來處理，這是與最近5年來與大陸智庫以及有關部門有不同的論述，例如常看到「一個中國原則的九二共識」，「兩岸同屬一個中國的九二共識」，「呈現一個中國原則的九二共識」等等。

「一個中國原則」和「九二共識」分開來處理，也就回歸到「九二共識」的原味，而「一個中國原則」可說是中國大陸的政策，此種將政策與共識分開處理，是非常明智之舉。因為政策是單方面的，共識則是雙方皆可接受的。

至於「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土的完整的決心」，是講給民進黨執政當局，也是講給美國為首的外國當局聽的。

「一個中國原則」是一個相當複雜的問題，在大陸外交部有其一定的定義，即「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是中國唯一合法的政府，是中國在聯合國的唯一代表。」

「九二共識」就是1992年台灣方面絕不會、也不能接受中國大陸外交部的「一個中國原則」所達成的共識。在1992年10月底至12月初，雙方經過香港協商、電話、記者會及海基會與海協會的信件來往，才達成了「兩岸均堅持一個中國原則，努力謀求國家統一，用各自口頭聲明方式表達，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」這就是所謂的「九二共識」。

現階段台灣的執政者不承認「九二共識」，更不會同意「一個中國的原則」。即使是在野的中國國民黨，目前是接受「九二共識」，但對大陸的「一個中國原則」政策，也是非常謹慎的因應。因為在2000年錢其琛副總理對「一個中國」有新的三句，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的領土和主權不能分隔」。

「一個中國」有其兩面性，即有原則和涵意兩層次。在 「一個中國」的政治涵意未解決前，台灣朝野皆難接受，這是兩岸之間最難解決的問題。

如果要解決「一個中國」及「一個中國原則」的政治涵意，兩岸必須要進入政治談判階段，但在可預見的將來，還看不到有此一可能性。

（作者為前海基會副祕書長）