日本副首相兼財相麻生太郎5日表示，一旦中國武力犯台，日本有必要與美國聯手保台。從日本和平憲法尚未修法與日本民意尚未轉向的角度來看，麻生的談話只是茶壺風暴而已。惟從政治現實面與國際形勢的快速變化來看，他的觀點倒也不是無的放矢。

的確，近年日中關係已今非昔比。首先，兩國這幾年在釣魚台的主權爭議有愈演愈烈之勢。在日本要求下，美國不斷重申《美日安保條約》第5條適用於日本稱為「尖閣群島」釣魚台列嶼。其次，2月中國人大通過《海警法》，授權大陸海警船可在必要時對外國船艦開火，東京強勢回應，表示日本船艦若遭攻擊，必定還擊。

《海警法》的通過意外成為中日關係新的轉折點，日本首相菅義偉於4月訪問華府尋求美國奧援。日美峰會不僅在聯合聲明首次提出「反中」、「挺台」政策，日本還與美國聯手邀請英、法、德、澳、印等國前來中國週邊海域進行不同層次的聯合演習。此外，日本還在「七大工業國」峰會上與其他6國首次提出一項「反中」與關切台海情勢的聯合聲明。日本既然在美中之間選邊站，自然必須慎重其事，何況日本與美國所簽署的聯合聲明是所有聯合聲明中「反中」、「挺台」用辭遣句最強烈的一份。

今年年初，日本防衛省就著手編撰2021年版《防衛白皮書》，預訂7月完成。據《朝日新聞》報導，該報告針對中國大陸對台灣周邊的軍事行動日益頻繁，將首次提及「台灣情勢的穩定對日本的安全保障與國際情勢的穩定來說很重要」。

美日兩國最近也針對中國大陸可能的武力犯台增加了演習。美日這項針對台灣的軍事演訓活動早在2019年就已展開。未來，美日台三方將就情報分享、網路安全以及中共與解放軍的研究做進一步的合作。

雖然日本受到戰後和平憲法、與中國建交接受「一中原則」與4項文件的約束，不得出兵海外，但若出現美國或與日本關係密切國家遭外國攻擊而影響到國家安全時，日本可以行使受限的集體自衛權保衛自己。顯然，麻生所引用的「存亡危機狀態」就是日本2015年通過《安全保障法制》時的一條新增規定。

由此觀之，菅義偉與拜登所簽署的聯合聲明，不僅有《日美安保條約》與《安全保障法制》做「反中」與「挺台」的後盾，更有美國在日本境內的無數軍事基地與經常性的軍事演訓作為嚇阻的工具。

問題是，不論日美如何「反中」與「挺台」，他們都不能逾越「台獨」的紅線。正如白宮印太協調官坎貝爾說的：「美國不支持台灣獨立。」他的這番話不只是說給兩岸聽，也有警告像麻生這種日本右翼政治人物的意味：「千萬不要想歪了」！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）