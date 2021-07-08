台灣自5月中旬爆發新冠疫情以來，確診與死亡人數迅速飆升。根據中央疫情指揮中心統計資料顯示，5月17日前，確診死亡人數僅有12人，截至7月8日，不到兩個月的時間，死亡人數已有718人。本土確診致死率高達4.74%，不僅超過全球平均2倍以上，更是新加坡確診致死率0.1%的48倍。

駭人聽聞的還有接種AZ疫苗後的高死亡率。國內從6月15日開放85歲以上長者施打AZ疫苗後，截至7月6日，全國施打AZ疫苗後的死亡人數累計至321例，其中75歲以上死亡人數有247例。台灣接種AZ疫苗整體死亡率約為萬分之1.6，高出德國同款疫苗接種死亡率（10萬分之1.7）近10倍。而長者接種AZ疫苗死亡率更高達萬分之4.5，遠高於英美國家同年齡層疫苗接種後死亡率的5倍多。不過短短50天，台灣死於新冠疫情和疫苗接種的民眾高達千人。

政府官員和醫界人士認為，國人高確診致死率和疫苗接種死亡率，多是與病毒特性和個人體質、年齡、慢性疾病等因素有關，而與醫療量能或疫苗本身無關，更無涉政府責任；說白了，就是自己倒楣，怨不得人。然而，關於健康權這件事，現代法治國家概已承認國家保護義務之說，視保護人民之生命、健康、自由和財產等法益，不受第三人或自然力之侵害為職責，積極負起風險危害之預防、降低和排除的國家責任。

我國憲法保障人民之生存權、生命權與健康權；大法官在多號憲法解釋中亦云，國家對人民生命和身心健康負一定照顧義務。另於已轉換為本國法的《經濟社會文化權利國際公約》第12條則明示：「人人有權享受可能達到之最高標準之身體與精神健康」，國家應為「預防、療治及撲滅各種傳染病、風土病、職業病及其他疾病」和「創造環境，確保人人患病時均能享受醫藥服務與醫藥護理」等目的採取必要之措施。依此，我們不禁要問，政府有基於國家保護義務，善盡保護人民免於染疫和預防接種受害的責任嗎？

從去年疫情大流行後，世界各國深知，消極的防疫措施如戴口罩、保持社交距離、封鎖等，不過只是緩兵之計，唯有疫苗才是解除疫情的救星、是根本解決之道，故各國無不積極洽購國際認證的新冠疫苗，待疫苗問世，即可迅速施打。當全球有一半以上的國家已施打疫苗並邁向5成接種率之際，台灣政府仍故步自封，維持原先保守消極的防疫措施，不僅未積極採購疫苗、就連最基本的抗疫醫療設備和藥物都未到位，還處處刁難民間團體救急捐助的疫苗採購案，讓台灣民眾因疫苗和醫療量能不足之故，被迫處於染疫高風險之中。政府防疫怠惰，不僅罔顧國民生命健康，更波及各行各業，重創民生經濟。

台灣疫苗不足，民眾無法選擇疫苗種類，淪為疫苗乞丐，只能接受歐盟多國拒打、美國未認證、日本淘汰不用而轉贈給台灣的AZ疫苗。當政府官員鞠躬感謝日本餽贈數百萬劑AZ疫苗時，有無去了解為何日本訂了一億兩千萬劑AZ疫苗卻捨棄不用的原因？當政府看到年長者注射AZ疫苗後3天內就有27人往生時，有無警覺其危險性，而採取先暫緩施打的措施？反觀丹麥政府，發現有兩例因注射AZ疫苗死亡案例時，即採取全面停打政策。台灣至今接種AZ疫苗死亡案例已超過300人，政府依然無動於衷，毫無檢討，僅一昧貫徹小英總統的指示：「輪到你，就去打」，難道國人的性命就這麼不值嗎？

這波新冠疫情，狠狠戳破了台灣防疫資優生和政府「超前部署」的假象，民眾終於看清原來疫情指揮中心虛有其表，政府的防疫施政處處充斥政治味和利益算計，根本無視於人民的生存安危。如果台灣還是民主法治國家，那麼當今政府的所作所為，終將受到法律檢驗，人民遲早會向那群冷漠無情的酷吏究責，討回公道。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）