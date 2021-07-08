台北市長柯文哲爆出遭民進黨政府「設局」暗算，想在環南市場來個「屠柯大會」，不料臨時突槌殺出程咬金，現場反倒變成嗆翻綠營側翼立委林昶佐的戲外戲。這場完全跳脫劇本的荒謬劇，真相如何已成羅生門，但可預見的是，白綠之間的樑子越結越深，柯P更完全展現以牙還牙、直球對決的狠勁與機謀。

中央流行疫情指揮中心雖立即否認柯P的指控，但這種事原本就是信者恆信。而且從開會選在市場，現場標語、大聲公齊備，一些沒想到的人都邀來了，陣勢擺得很清楚；加上柯P與民進黨的各種新仇舊恨，恐怕多數人還是會相信柯P的指控，畢竟其來有自。

近來綠營頻打藍營特權疫苗一事，柯文哲除批民進黨侵犯個資外，更嗆他手上有總統府打疫苗的名單，民進黨不要太過分，到時候他就做個表公布。民進黨立委則反嗆北市府，不要再拿檢調當藉口，要就一併把好心肝名單拿出來。看來好戲後頭絕對還有，廝殺也必然更慘烈。

透過疫情衝擊、蔡政府防疫表現荒腔走板的加持，加上最大在野黨有氣無力，讓柯P又滿血復活，聲勢回升，儼然成了許多反對民進黨政府的民意寄託。現在的他每天都占據大幅版面，擁有最多的曝光率，從疫情到政情，所有問題都來者不拒、侃侃而談，金句連連，既是民意競賽中的球員，又不時化身球評，民進黨怎能不緊張、必欲殺之以杜後患？

和另一位民調寵兒新北市長侯友宜的低調相比，益發可嗅出柯P這種不談政治，其實充滿政治味，迂迴而進、超前部署的微妙。2024大選轉眼即至，國民黨還真沉得住氣呢！