大陸外交部今年3月推出「春苗行動」，為大陸海外公民、港澳台同胞、僑胞等就地注射新冠疫苗，4個月來已在160多個國家，為170萬海外僑民接種疫苗，其中包括數千名台胞。疫情蔓延全球，各國莫不積極為國民施打疫苗，美國等一些富裕國家還把疫苗運到海外，供駐外人員及當地僱員接種，大陸更擴大到海外公民、僑胞，包括台胞在內，都能獲得接種。

勿以統戰視之抹煞其中的善意

新冠疫情不是一地一國的困境，而是全人類共同的挑戰，只要地球任何地方仍有病毒肆虐，世界就不可能恢復正常運作，人類必須以全球視野看待新冠疫情，也需要更多的全球合作共同抗疫，任何有能力的政府、組織願意提供援助，幫助世人脫離疫情都應正面對待。

從台灣的角度出發，多一個台灣人得到疫苗接種，就多一個台灣人受到保護，就多阻斷一個病毒在台灣傳播的可能，也有助於早一點建立群體免疫，讓日常生活早日恢復正常。台灣疫苗不足，任何國人有機會在海外注射疫苗，不論何地、何類，只要是國際認證的疫苗，都是好事。既然他已在海外接種，台灣本地就多出一劑讓本地人接種。根據國台辦的新聞稿，至5月底已有6.2萬名台胞在大陸注射疫苗。除長居大陸者外，許多民眾對AZ疫苗缺乏信心，加上一些青壯年怕等不到國際認證疫苗，因而前往大陸接種。一些台僑旅居疫情較嚴重但疫苗短缺國家，也透過「春苗行動」就近注射，解決燃眉之急，可以預見將有越來越多的台灣人接種大陸疫苗。

民進黨政府向來將對岸對台灣人的優惠或援助，一律以統戰視之。我們不能說陸方對台胞的示好與協助沒有半點政治動機，但也不應完全抹煞其中的善意。不僅在兩岸共同血緣、文化的連結，這幾十年來雙方互動所建立的情誼，更是兩岸和平寶貴的資產。無論在大陸或海外的台灣人，與大陸同胞互動時，都可以成為兩岸和平的使者。疫情期間，許多台灣同胞有需要接種大陸疫苗，以降低染疫的風險，政府應視為兩岸和平的資產。若將大陸協助台胞接種疫苗視作統戰，不啻將接種大陸疫苗的同胞視作統戰的接受者或統戰的工具，讓兩岸和平的資產淪為懷疑和鬥爭的對象，叫人情何以堪。

政府惡言傷害的不只兩岸關係

疫苗是救命的工具，具有急迫性，既然民進黨立委可以捐贈陸製個人防護用品，又何必將陸製疫苗當作洪水猛獸。過去一年台灣疫情控制得宜，很難體會生活在疫區的人民，面臨封城的不便以及擔心染疫的恐懼，有的還要面對種族歧視的壓力。在一些國家又不具身分可以優先接種疫苗，當地政府也採買不到疫苗，現在有機會可以以台胞的身分接種疫苗，有如天降甘霖，解救水火。生活在台灣的你我，也面臨疫情爆發亟待疫苗的苦境，將心比心，應該為這些受惠「春苗行動」的海外台僑感到慶幸才是。

隨著大陸國力日益增強，大陸對於海外僑民的保護和救助能力也在增加，未來類似「春苗行動」一類的護僑工作將有增無減。台灣對此類事件若始終抱持敵意，未必有利於國人，甚至可能造成始料未及的傷害。2018年受「燕子」颱風影響，日本大阪關西國際機場連接外界的唯一橋樑受損，機場關閉，機場近3000名旅客被困。大陸當地領事館派出接駁車，協助旅客疏運，最後因為資訊混亂且被惡意解讀，竟然逼死一位優秀的外交官。這樣的敵意會讓日後無論大陸官方或大陸同胞，在海外遇到需要援助的台灣同胞，會有更多的猶豫與遲疑，這對於外交資源有限的台灣來說，恐非國人之福。

對於大陸方面給予海外台灣同胞疫苗協助，政府就算沒有感謝之意，也不必以統戰冷言冷語對待，更不應該指使網軍攻擊出境注射大陸疫苗的國人。所謂惡語傷人六月寒，政府的惡言傷害的不僅是兩岸關係，也傷了台灣人民的心。