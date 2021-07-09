八月二十六日，第四、第七、第八軍分三路向武漢三鎮挺進，汀泗橋一役擊退吳佩孚軍，接著又於三十日與吳軍在賀勝橋激戰。賀勝橋是武長鐵路之要鎮，也是進攻武昌必經之途。吳佩孚知道戰局已到生死關頭，因此親自率衛隊到前線督戰，將機槍架在鐵道橋上，以示有進無退的決心。不料經過一晝夜戰鬥，吳軍三道防線一一被攻破，仍然不支潰敗。賀勝橋一役告捷，第四、七兩軍會合與趕到的第一軍圍攻武昌，第八軍則渡過長江北取漢陽。吳佩孚殘部憑藉武昌堅城死守，在城頭布滿重機槍隊，向城下北伐軍掃射。九月三日，第七軍組成敢死隊奮勇登城搶攻，但死傷慘重，進展甚少，軍長李宗仁只好下令暫停進攻，等待攻城器材運到。一度傳第一軍第二師已經攻破忠孝門，後來證實是誤傳。蔣、白與諸將商議，決定對武昌圍而不攻，轉移攻略重點，之後武昌已失去戰略作用，守軍於十月十日開城投降。

北伐軍接連劇戰，前線各軍都感到彈藥缺乏，官兵每人攜行子彈只剩約一百五十發。將領紛紛打電話向行營參謀長白崇禧請求補給。「缺乏子彈只有用刺刀趕快衝鋒！」白如此回覆：「革命軍之補給靠前方，不能靠後方。打敗敵人，敵人之裝備，便是我們之補給。何況打下武漢，漢陽之兵工廠取之不盡，用之不竭。」白心知如此回應不合情理，但在當時實在不得不然。所幸革命軍士氣旺盛，鬥志昂揚，在後勤補給不到位的情況下，仍然可以摧破強敵，獲得勝利。

不過補給分配確實令白這位年輕的參謀長感到為難。北伐軍進展至湖南省境後，李宗仁有次曾問白崇禧，就任北伐軍參謀長之後感想如何？「白說，事情非常難做。他說他以前做我（李）的參謀長時，凡事他認為應當做的，他都可以當機立斷，放手做去，所以工作效率高，事情也容易做得好。」但現在出任蔣總司令的參謀長，情況完全不同：不但北伐各軍有各自的派系歷史，人事問題極為複雜，各軍用物資，不管如何分配，都有煩言耳語，再加上蔣「耳明眼快、事必躬親」，每每對麾下嫡系子弟兵頗有偏愛，反而讓白這位參謀長難以發揮辦事效率。「所以白說他坐在參謀長的位子上，實在是如臨深淵，如履薄冰，小心之至，遇事總要請示總司令親身處理云云。」

但是在蔣這邊卻也暗中對白的專擅感到不滿。據蔣氏的機要科長陳立夫回憶，蔣、白之間經常意見不合，這種情形以對第七軍的使用尤其明顯：「白將軍對他們廣西同鄉，第七軍總指揮李宗仁特別偏私，舉例來說，他曾以參謀總長代總司令下令給軍需署，多發李宗仁的第七軍軍需補給。」陳曾勸白，必須將命令副本抄送蔣總司令，但有時白則改為不以令文的形式發出命令，避免讓蔣氏得知。

蔣和白都是行事強悍的人，然而白作風直接明快，不免令多疑雄猜的蔣暗生疑心，因此蔣總司令開始將白派往前線。

當第四、第七、第八等軍在武昌城外與吳佩孚部大戰的同時，第一、第二、第三、第六等軍則進抵江西境內與孫傳芳部交鋒。九月，北伐軍逐漸迫近省會南昌，但之後戰況呈現膠著狀態，蔣總司令除了將第七軍、第四軍一部調往江西，更加派白崇禧往前線督戰。

白於九月下旬抵達江西前線，他的任務是協助第二軍副軍長魯滌平作戰。十月四日，蔣派員探送命令給白，除了通報各軍進度：「第六軍及一師士氣甚旺，毫無打敗仗形狀，現共有槍六千桿」，並「務望贛東部隊於六日逼近南昌城，千萬勿緩。」七日，又指示白：「第二軍須仍向南昌猛進，其主力應用在右翼，以堵截其竄撫州道路。」不過，蔣氏也授權白、魯等人，部隊的展開可「酌量現地情況而定」。（待續）