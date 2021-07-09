第三方案，就是據守閩、粵、贛邊區，特別是在贛南從事游擊戰，伺機反攻。過去中華蘇維埃共和國就是在此對抗國民政府。柯遠芬建議胡璉在該一邊區實施黨、政、軍、民聯合作戰，建立以思想戰為重點的新型態戰地政務。胡璉擊節讚賞，兩人一拍而合，柯遠芬當場便投奔胡璉，受命為第二編練司令部副司令官。

國防部對於第二編練司令部人員補充計劃，係指定由浙江、福建、江西徵兵，其中僅江西徵得一萬五千人。時任浙江省主席周喦與福建省主席朱紹良皆拒絕提供省內兵力，幸賴第十八軍前長官江西省主席方天之接濟。胡璉另師法唐朝府兵制「一甲一兵，一縣一團；三縣成師，九縣成軍」，由贛北師管區司令唐三山協助徵兵，每甲十二戶出丁，即推舉義務役男一人，四月底徵得新兵七萬餘人組成興國部隊，徵兵相當順利。另國民黨江西省黨部執行委員兼副書記長、國民大會代表李德廉喊出：「共匪渡江，趕快逃亡」，因而江西人投身國軍和怒潮學校相當踴躍。

怒潮學校即陸軍第十二兵團軍事政治學校，以怒潮為代號，典出〈中華民國陸軍軍官學校校歌〉首句：「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，前身為第十二兵團之株良軍事訓練團和浙贛閩邊區司令部軍事政治學校。民國三十八年三月中旬，胡璉第二編練司令部從浙江省江山縣遷往江西省南城縣，各界聽聞國軍興辦軍事政治學校，四散各地的流亡學校師生紛紛前來投奔。胡璉遂指定唐三山與李德廉籌辦浙贛閩邊區軍政學校，第一百一十八師第三十三團第一營營長廖明哲則任學生大隊長，五月一日開訓，同日開始招生，六月十二日舉行入學考試，考試科目為作文一篇，十五日放榜後，十六日在江西省瑞金縣立中學正式開學，校長為唐三山，李德廉初任總教官。該校以豫華、西平、中原、嵩雲等校流亡學生編成第一大隊，隊長翟全悌，范任主持在贛南的招考，以六百江西子弟編成第二大隊，隊長為廖明哲，其餘編成第三大隊，而計有八個中隊與一個女生區隊。平日上課，上午為學科，主要為《三民主義》，下午為基本教練。該校課程以柯遠芬關於反共戰爭黨政軍一元化的理念進行課程規劃與安排，軍事教官都是經過挑選具有戰場經驗的，而文職教官都是碩士和學士學歷。夜點名時，由隊職官訓話。胡璉對怒潮學生十分愛護，下令軍人不准毆打學生。

怒潮學校由南城遷瑞金，謝鍾英念頭一轉，立刻派衛士到保安團司令部找到謝輝煌，要他請長假，轉而跟隨保安第一旅長袁九鵬部到瑞金投考怒潮。謝輝煌由贛州往雩都，趕上袁九鵬家眷及其護衛一行人，再由雩都進入瑞金，食宿都受袁九鵬夫人的照料。到了瑞金後，謝輝煌和一批由袁九鵬帶出來的分宜同學，如朱如棣、潘章綬、歐陽怡等二十餘人會合，惟此時怒潮學校已遷到潮安庵埠，所以胡璉兵團便決定先讓這一批分宜學生先在瑞金考試入學，再請保安第一旅護送到庵埠。謝輝煌等人在瑞金考試後，約定先到會昌縣集合再啟程。謝輝煌於是歸隊，又回到保安團袁效祈部。謝輝煌攀上司令部的眷屬行李車，跟在謝鍾英叔婆和警衛營危竹安夫人一行之後先扺尋鄔縣，等著分宜那批同學由保安第一旅改編之保安第一師袁九鵬部帶來，謝輝煌再與之會合，一同越過會昌縣筠門嶺鎮進入廣東省境。

謝輝煌提到，鄉下人對於軍隊的認識不足，認為就讀軍校畢業之後都能當大官。怒潮考試內容也並不困難，主要是寫自傳，考完之後再發給食物和薪水。這一段回想起來都是懵懵懂懂，但不覺得苦。謝輝煌回憶當時的心境，認為男兒志在四方，因為從小家境艱困，回家對他而言並沒有太大的吸引力。

謝輝煌在怒潮學校並不知道日後即將投身沙場，也沒有恐懼，只覺得衣錦還鄉的表哥是個鏡子，當了兵三年以後風風光光、穿著整齊的軍裝回到家鄉，家鄉親友們眾星拱月，覺得很神氣，因此對於當兵並不懼怕。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、吳靖媛為國立臺灣大學國家發展研究所法學碩士）