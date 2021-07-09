前言：這世上有一群人，心中有火焰，有一分熱，發一分光，就像螢火一樣，聚集在一起，成為火炬，照亮黎明到來前的漫長之路。

《史記．西南夷列傳》中有一段記載，滇王與漢使者言曰：「漢孰與我大？」及夜郎王亦然。以道不通故，各自以為一州主，不知漢之大。

位於今貴州中西部與川滇部分地區的夜郎國，原本是個與中原文明隔絕的眾多小國之一，在漫長的歷史長河中，只是一朵不起眼的浪花。可是就在漢武帝元狩元年，不可一世的夜郎王鬧出了一個笑話，這笑話還真就讓夜郎國在青史上大大地露了臉。原來漢武帝欲通過西南夷開闢一條通往身毒的道路，派遣使者前往夜郎。漢使向夜郎王說明來歷，夜郎王竟發出了「漢孰與我大」的疑問，這下令漢使啼笑皆非，「夜郎自大」的典故從此流傳千年。

這成語即使是小學生都不陌生了，但早在夜郎王發出這句貽笑青史的疑問前，鄰近的滇國國王早已對漢使發出了同樣的疑問，古人卻把這句帶貶意的話套在夜郎之上，確實有失公允。

夜郎自大這一成語的誕生，其實是由於客觀環境造成的。夜郎國所處的環境長期與世隔絕，交通閉塞，信息不通，以致國人眼界受限，如井底之蛙。後來王陽明被貶謫至貴州龍場，才有了後來的「龍場悟道」，如果不是貴州惡劣的天候環境，怎麼會把好好的人流放到這裡自生自滅？也許又與那一句民間諺語有關，「天無三日晴，地無三里平，人無三兩銀」，講的人多了，漸漸地，貴州就與交通閉塞、 土地貧瘠、 落後窮困的刻板印象捆在了一起。

這種刻板印象自然也把我捆住了，當我驚歎於大陸沿海省市的日新月異時，貴州竟以天翻地覆的速度，換了一副嶄新的面貌。

貴州，一個低調的省份，打開某乎，仍可在近兩年內刷到一些關於貴州存在感極低的帖子，有網友說自己在貴州上學，結果被問，貴州在哪個省？雲南嗎？我的地理概念雖不至於這麼差，卻也對貴州不甚瞭解，出發前做了一點功課，才知道原來早在我還未實地走訪大陸前，大數據產業就讓曾經高山環繞、溝壑險阻的貴州擁抱了世界，昔日一個荒無人煙的深山角落，如今一躍成為領先世界的中國天眼FAST！

這無異是貴州最耀眼的名片，卻也是被我長期忽略的驚人成就，這就是我所認識的貴州嗎？這就是我印象中那個窮困落後、什麼都缺的內陸省份嗎？

我是在2019年8月去貴州的，據統計，曾在全國各省市自治區GDP排名中長期徘徊於低谷的貴州，已連續7年半GDP增速位列全國前三，2020年疫情籠罩期間，貴州全省地區生產總值17826.56億元，按可比價格計算，比上年增長4.5%，增速高於全國2.2個百分點，連續10年位居中國前列。

降落貴陽機場前，從機窗望下去，但見崇山峻嶺，溝壑縱橫，廣袤的綠地上完全不見平原，正應了那句話——地無三里平。然而就在這一片起伏不定、廣袤無垠（yin）的綠意間，一架架橋樑將山巒連接在一起，汽車飛速地行駛在橋樑上，底下是湍急的水流，要在高山峽谷間搭建一座堅固無比的橋樑，其困難度實在令人難以想像！現今中國被譽為「基建狂魔」，造出無數令人瞠目結舌的偉大成就。說一說橋樑好了，世界橋樑一百座，貴州橋樑就佔了四十餘座，堪稱「橋樑博物館」，梁橋、拱橋、懸索橋、斜拉橋、鋼管拱橋等諸多現代橋樑在崇山峻嶺、深谷急流間凌空飛越，突破天然屏障，諸多世界級大橋如杭瑞高速北盤江大橋、鴨池河大橋、清水河大橋、六廣河大橋、壩陵河大橋、平塘大橋等橫空出世，壯麗無比。

橋樑的營建讓天塹（qian）成了通途，讓天涯成了比鄰，「黔道難」走入了歷史。反過來說，這也是因為貴州「八山一水一分田」特殊的地理環境，才讓中國人把「逢山開路，遇水搭橋」的辛勤與智慧發揮得淋漓盡致。

在中國，「要致富，先修路」的觀念早已深入骨髓，「村村通」「組組通」「戶戶通」讓貴州脫貧之路愈走越寬， 依托農村公路交通網，貴州一躍成了中國脫貧攻堅的主戰場。過去貴州是全國貧困人口最多，貧困面最大，貧困程度最深的省份，有些地方，深谷環繞，山川險阻，人們出行、飲水、用電、上學、看病、通信都成了現實的考驗。2021年最新數據顯示，現今貴州全省66個貧困縣全部摘帽，923萬貧困人口全部脫貧，192萬人搬出大山，在2021年的今天，中國又走完了一趟長征，目標是——摘下貴州的絕對貧困帽。

這實在令我這台灣90後女生感到無比震撼！首先，以我淺薄的知識面能想到的是，以喀斯特地貌為主的貴州，平原地帶寥寥可數，正因如此，所以貴州的交通道路修建不是很容易的，而道路，正是扶貧工作的基本條件。

第二，中國人都是有土地情節的，你要「易地扶貧搬遷」，叫人遷離家園，搬到一個陌生的地方，肯定有些老人不願走出去，《平凡的世界》裡，田福堂、孫少安下跪求金老太太搬家；《山海情》中，老太爺抗拒搬遷，吞下農藥。這些老人，一輩子去過最遠的地方也許就是鄰村，金窩銀窩不如自家草窩，對他們而言，他們的根紮在這裡，祖祖輩輩的魂魄在這裡，土地等同生命，要他們往未知的他鄉遷移，他們寧可固守大山，偏安一隅。

萬事開頭難，套句《山海情》裡的一句話，明明是勸人過好日子，咋就那麼難。

人要走出去，再來，產業扶持也是個重要的環節，就像今年口碑很好的《山海情》中有一幕，扶貧的珍珠雞都能吃得乾乾淨淨，人只顧得上眼前溫飽，那還談什麼未來小康？所以光是給物資是不行的。「受人以魚，不如受人以漁」才是硬道理，除了對口幫扶資金支持，還要持續壯大幫扶產業，加強脫貧地區的產業發展以及基礎設施建設，做好脫貧人口的穩崗就業，才能實現了「一方水土養一方人」「青山綠水即是金山銀山」的最終目標。

貴州網紅「侗家七仙女」居住於黔東南苗族侗族自治州黎平縣尚重[zhong]鎮蓋寶村的原始侗族村寨，這裡距縣城近100里山路，開車需4小時，導航都定位不到，卻在蓋寶村書記吳玉聖和他的短視頻團隊手把手的協助下，村莊當舞台，流水作配樂，一條視頻，賣光了全村的稻花魚，一次直播，清空了幾百斤香禾糯，讓人驚喜的是，直播還帶來了額外的經濟效益，令許多外地遊客循著七仙女清澈的嗓音，到蓋寶村來找詩與遠方，這又給當地村民增加了旅遊收入。

2020年疫情防控期間，「七仙女」帶貨賣茶。那次，直播瀏覽量超過110萬人次，實現線上線下交易額180萬元。七仙女還上電視直播帶貨，貴州羊肉粉、酸湯魚調料和香禾糯米等特色美食迎來搶購熱潮，3個小時的直播總銷售額達1.37億元，村裡18位村民入股團隊分紅，其中10位是貧困戶，曾經的留守兒童願意回家鄉闖蕩，過去看不見前途的貧困戶迎來脫貧的曙光。

高岸為谷，深谷為陵，所有打動人心的扶貧事跡都離不開經濟騰飛的一路凱歌，也離不開中國人對這片土地的飽含深情，而七仙女，只是遍地盛放的一朵燦爛耀眼的扶貧之花。

是的，若說大數據產業與中國天眼令我大開眼界，那麼親眼見證的一步一腳印的扶貧事跡，那些面目樸實無華、任重道遠、在大山深處默默耕耘、用一顆真心去熨貼著這片美麗土地的扶貧工作者，才是貴州最動人的一道風景。

我在貴州一個深度貧困縣城裡，感受到從居民身上散發出來的自信蓬勃。一個地方若起了天翻地覆的變化，必定細微到連人的精神面貌都大大地改變了，走在納雍縣的街道上，我特別觀察了當地居民的神態。我能感受到有一股自信在支撐著他們，這種自信源於生活的改善，源自於未來的憧憬。其實人的思維很簡單，住有其屋，安居樂業，守得一世順遂，方為人間樂土。

三百多年前，徐霞客到訪貴州，在遊記中發出感歎：「天下山峰何其多，唯有此處峰成林。」時至今日，山還是那些山，而錯落其間的貴州卻已歷經了滄桑巨變。

寫到這裡，外頭起風了，我忽然想到一首詞，蕭瑟秋風今又是，換了人間。

這就是中國力量。(納蘭採桑/台南)

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