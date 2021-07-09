美國國會研究處(CRS)在一份本月剛剛更新的報告中說，中國海軍被視為對美國海軍實現和維持戰時對西太平洋深海海域的控制構成重大挑戰。報告分析了中國進行海軍現代化的多個目的，包括在必要情況下以軍事手段應對台灣局勢，而美國國會需要考慮的是，美國海軍是否對中國海軍現代化的努力做出了適當的反應，而國會在這個問題上做出的決定可能會影響到美國及盟國的安全、海軍能力和資金需求以及國防工業基礎。

隸屬美國國會的國會研究處在7月1日更新的有關中國海軍現代化及其對美國海軍能力影響的報告中說，25年來一直在不斷現代化的中國海軍已經成為中國近海地區一支強大的軍事力量，而且正在更遠的水域進行越來越多的行動，包括西太平洋、印度洋和歐洲周邊水域的廣闊水域。

「中國海軍被視為對美國海軍實現和維持戰時對西太平洋深海海域的控制構成的重大挑戰，是自冷戰結束以來美國海軍第一次面臨這樣的挑戰，而且是中國挑戰美國長期作為西太平洋領先軍事大國地位的關鍵要素，」報告的摘要說。

這份由國會研究處的海軍事務專家羅納德·歐羅克(Ronald O'Rourke)撰寫的報告說，在一個再次興起的大國競爭時代，中國的軍事現代化努力，包括它的海軍現代化的努力，已經成為美國國防規劃和預算最首要的關注。

報告分析了中國進行海軍現代化的多個目的，包括以軍事手段應對台灣局勢。

「中國的軍事現代化努力，包括其海軍現代化努力，被認為是旨在發展必要的能力，以軍事手段應對台灣局勢；在中國近海地區，特別是南中國海，實現更大程度的控制或主導地位；強化中國的看法，即中國有權規範其200英里海上專屬經濟區（EEZ）中的外國軍事活動；捍衛中國的商業海上通信線路（SLOC），特別是那些將中國與波斯灣相連接的線路；取代美國在西太平洋的影響力；並維護中國作為地區主要大國和世界大國的地位，」這份報告說。

報告提到，一些觀察人士認為，中國希望它的海軍能夠作為中國反介入/區域拒止力量的一部分，一支在中國近海地區因台灣或其他問題發生的衝突中可以阻止美國干預的力量，如做不到這一點的話，可以拖延進行干預的美軍的抵達或者減少其有效性。

最近一段時間，中國加大了對台灣的軍事壓力，不斷派遣軍機侵擾台灣空域。一些人甚至擔心北京可能在不久的將來通過武力奪取台灣。為了應對這種可能性，美國和日本近秘密舉行了軍事演習和聯合軍事訓練。

這份報告提到，在最近幾年，美國海軍採取了一系列的行動應對中國的海軍現代化，包括將更大比例的艦隊以及最先進的船艦、飛機和最好的人才調派到太平洋；維持或加強在該地區的軍事存在；加強訓練與演習；與印太地區的盟國和其他海軍進行接觸與合作；擴大計劃中的海軍規模；發起、增加或加速了眾多項目以開發新的軍事技術並獲得新的艦船、飛機和無人駕駛車輛與武器；開始開發新的作戰概念來對抗中國海上的反介入/區域拒止的力量等。

針對美中海軍力量的總體平衡，這份報告說，美國和其他觀察家普遍認為，雖然今天美國總體上擁有更多的海軍能力，但中國的海軍1990年代以來的現代化努力大大削弱了美國的優勢。如果當前中美海軍能力趨勢線不變的話，在整體海軍能力方面，中國「最終可能會與美國持平甚至超過美國」。

報告說，對於當前美中海軍在南中國海的力量對比，有觀察人士擔心，中國已經與美國持平甚至超過美國。它引用美國海軍上將菲利普·戴維森 (Philip Davidson)2018年4月17日在參議院軍事委員會的一個提名聽證會上的話說，「除了與美國開戰，在其他所有情景下，中國現在有能力控制南中國海。」

國會研究處說，針對這份報告，國會要考慮的是美國海軍是否對中國的海軍現代化努力做出了適當的反應，而國會就此問題達成的決定可能會影響美國及盟國的安全、海軍能力和資金需求以及國防工業基礎。

專為美國國會參眾兩院的各個委員會和議員提供政策和法律分析的國會研究處今年1月發表了類似的報告。它也發表了一份有關中國軍隊總體概況的報告。

（本文授權中時新聞網刊登）

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