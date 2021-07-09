時序進入下半年，新的挑戰比起上半年有過之而無不及，因疫情還在延燒，對於經濟生活的恢復仍停留在想像階段，但同一時間裡，物價上漲的壓力卻已席捲而來，感受到茲事體大，美國聯準會（Fed）部分官員陸續釋放出提早調整政策的主張，擴張貨幣政策的拐點似即將到來，因應此一變化的政策拿捏，已是未來一段時間的重要課題。

從現象面來看，物價上漲的壓力顯而易見，華爾街日報形容，這是全球金融危機爆發以來，出現過最全面的大宗商品價格上漲，上次出現類似情況，已是1970年代發生的事。美國勞工統計局數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）相較上年同期上漲5％，較上月增幅為0.8％，分別創下12、13年來的紀錄，而國際銅價半年內翻倍一度漲破1萬美元，芝加哥期貨交易所的玉米、黃豆合約，開年以來的漲幅也相當可觀。

這一波物價上漲的原因為何，說法相當的多，主要有三種。一派說法認為與疫後經濟復甦有關，例如中國大陸，2020年經濟成長為2.3％，而第一季年增率大幅攀升到18.3％。也有人將原因歸於原物料和運輸價格的上漲，包含原油、鋼鐵都大幅漲價，航運的飆漲，讓股市上的航運股搖身一變成為航海王，股價攀高到令人難以置信的地步。

但這些解釋，一來純屬比較基期的計算，二來多為受疫情表現的被動性影響，即使漲幅不低，只要不形成持續性的上揚趨勢，相對仍容易受到控制，FOMC日前的聲明稿，即提出類似的看法。因此更重要的應是第三項原因，即與主要國家央行長期採取的擴張政策有關，尤其美國落實量化寬鬆的貨幣政策，是導致物價上揚的關鍵因素，並走到了必須正視此問題的時候。

直到現在為止，美國每月還要買進800億美元的國債及400億美元的房地產抵押債券，錢還在毫無節制的釋放出來，動能遠超過實體經濟可以承受的能量，不僅造成房市與股市的大幅上揚，還要持續尋找新的去路，各項原物料只要略具炒作題材，價格當然水漲船高。

當美國對於修正貨幣政策釋放可能的同時，我國央行也利用理監事會議的機會，對主要國家貨幣政策進行了比較，值得注意的是，央行特別舉瑞士為例，詳細闡述政策的作為，言下之意，「以瑞士為師」應該是台灣可以參考的方向。

「瑞士央行啟示錄」開宗明義指出，物價穩定是央行的最重要目標，透過隔拆利率進行操作，並考量匯率對通膨和經濟的影響。而我國中央銀行法的描述也指出，維護對內及對外幣值的穩定，即維護物價和匯率的動態穩定，是央行的貨幣政策最終目標之一，再考慮如何協助經濟的發展。換言之，維護物價穩定，是兩個小型開放經濟體有志一同的核心任務，其重要性甚至高於經濟發展。

至於具體做法，瑞士主要運用公開市場操作工具，包括附買回、換匯操作等，讓隔拆利率水位為貼近政策利率，對照台灣目前的方式，早於彭淮南主政央行時代，便逐步揚棄強力貨幣政策工具的使用，包括存款準備率的調整、郵政儲金的釋放與收縮等，而是透過建立規模龐大的可轉讓定存單系統，進行公開市場交易，淡化三個月宣布一次的政策驚奇，日以繼日的收放資金，以短支長。

至於匯率部分，台灣作法和瑞士亦相當類似，都主張必要時進場干預，維持匯率穩定的選項。美國財政部4月公布最新一期的匯率操縱國名單指出，台灣與瑞士過去一年來，都達到匯率操縱國的標準，將就此持續與其溝通接觸。換言之，台瑞央行的匯率操盤手法，美國均認為有過度介入的疑慮，並持續進行觀察。

「藉瑞士談台灣」的分析中，央行其實是想強調一點：積極的在外匯市場進行干預，或甚至設置短期最低的匯率制度、採取負利率政策等方式，就是要維持物價的穩定，「基於物價穩定職責所採取的貨幣政策，都屬必要且合法。」

「勿謂言之不預」，央行這些說法，顯然對於物價上漲問題在下半年可能席捲而來，有所警覺，勢必要在雙率上採用更多的工具，來維持市場的相對穩定。

此外，央行對通貨膨脹率的定義，也走到了必須修正的時候了。根據彙整，包括ECB（歐洲央行）、Fed（美國聯準會）、BoJ（日本銀行）與SNB（瑞士央行），都以2％為通膨目標，楊金龍總裁曾在立法院等場合表示，台灣同樣是以CPI的2％做為通膨的警戒線，但值得注意的是，各國央行已陸續出現調整，例如Fed修正為平均2％的通膨率的新目標，就是一例。而台灣4月2.09％已經破2，5月再續至2.48％，物價上漲超過3％的項目達75項，從國際市場表現來看，此數據還會持續走揚，央行該以什麼標準當作通膨新指標，是一大課題，讓我們拭目以待。