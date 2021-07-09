白宮印太事務協調官坎貝爾表示不挺台獨，還說要為台灣的國際參與倡議，同時也要避免與中國發生軍事衝突，在兩者之間達到平衡，才是台美關係的重要核心。

所謂的台美關係核心其實就是，一邊對中國遵守著「一個中國」政策；一邊依照《台灣關係法》法案提供台灣必要數量的防衛物資及技術服務，維持足夠自衛能力。美中台關係一直都在「一個中國」政策與《台灣關係法》軌道上發展。

拜登政府落實印太戰略作法與原則之一是協助盟國提升維權能力，透過美國與其他區域國家武裝部隊之間，進行專業軍事合作或者演習、演訓等，目的是要讓美國的盟友能夠自己強化自己的軍事實力，也就是傾向讓這些國家「自己救自己」，美國對台灣亦是如此。

對美國來說，必須盡量避免導致兩岸對彼此誤判的情況出現，蔡英文政府的兩岸政策主張「維持現狀」，但這種不挑釁的態度，不一定能夠換來美國出兵幫台灣打中國的保證。

坎貝爾的態度，凸顯的是，現階段兩岸在無立即性的軍事衝突之下，美國能做的選擇就是，一方面避免激怒中國，降低兩岸爆發軍事衝突的可能性，一方面透過《台灣關係法》，名正言順的提高兩軍高強度的軍事合作，強化台灣的防衛能力。

但是，美國也不輕忽中國武力攻台的可能性，因此不忘拉著印太盟國一起展現同盟的決心，聯合區域內外同盟國家的軍事合作或者演習，聲援台灣，要求中國維持台海和平，這都是具有嚇阻中國的做法，與美國對台政策的目的是一致的，較符合美國的國家利益的選擇。

對中國來說，不管美國選擇那些路線，當買不下台灣時候，武力就是一個選項，台灣要未雨綢繆，及早因應，畢竟自己國家還是得自己救！

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