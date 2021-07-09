日本副首相麻生太郎7月5日表示，中國如果侵犯攻擊台灣，日本有可能行使受限的集體自衛權；若台灣發生大問題，美國、日本一定要防衛台灣。很明顯的，日本把武力當作外交工具。

二戰後日本外交相當保守，對於中國的態度更是謹慎。但自2011年中國GDP超越日本之後，日本坐不住了。從川普反中開始，日本右翼分子反中情緒越來越高，自民黨右翼開始針對中國的核心利益規劃其打擊力量，並為中國「劃下紅線」。日本當然知道這種威脅行為傷害了中國利益，但是中國的痛苦就是日本的快樂，日本還將繼續傷害中國。台灣就是讓中國痛苦、讓日本高興的工具。

可能日本政府沒有多加思考，它對於中國的傷害可能會把日本拖進戰爭的邊緣，引發中國反噬。日本患了強迫症？

務實的講，美國不會為了台灣和中國開戰，威嚇對峙或小型衝突可能會有，戰爭不符合美國利益；但似乎日本正在「裹挾或強迫」美國深化抗中保台的行列，好像巴不得美中立即開戰，至少很多右翼分子是這麼想。

現在日本正在做的，並不是以武力保台，真正目的是要去影響美國的政治企圖，要讓美國相信日本「抗中保台」是玩真的，而不是吹牛。所以，日本駐台代表泉裕泰說，台日關係是「唇齒相依」，強迫美國接受「抗中保台」的決心，使得美日共同陷入「不能輸」的情境之中。日本卻把美國拖下水，弄得美日好像已經沒有退路，非得硬幹不可。

如果美日還有其他選項，那就表示美日有退路，可以用談判解決。日本就是不要發生這種情形，所以才要「破釜沉舟」，把美日聯盟推高到新的層次，升高美國對於盟國的義務與承諾。若美國不這麼做，以後誰還會相信美國呢？

但現在時代變了，中國崛起必然會改變現有的遊戲規則，而很不幸的，這將可能引發美日在「抗中保台」沒有退路之下的的軍事冒險。這種軍事冒險不會是偶發的，而是經過精心設計的，例如美軍陸戰隊駐防台灣、甚至於日本自衛隊來台交流等。最好能夠激起解放軍採取軍事行動，這就坐實了「抗中保台」的政治正確。

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