「雄獅一般地襲來，鼠輩般地離去...。來喔，來喔！美國軍品大拍賣！」苦戰近20年，即將於9月全面撤退的駐阿富汗空軍基地美軍，一夜之間竟然無聲無息溜得一個不剩，阿富汗守軍一覺醒來，整個空軍基地剩下一座空城，留下滿地瘡痍和垃圾。

「這像個大國的樣子嗎？」阿富汗政府軍說：「這就是跟我們合作20年的伙伴，臨走也不打聲招呼。」阿富汗軍方極為憤怒而失望，但周邊遊民卻咧歪了嘴，趁機「撿尾刀」，闖入機場放肆洗劫然後在跳蚤市場大發其財。

看過好萊塢電影《第一滴血3》嗎？1988年的作品，席維斯史特龍飾演的「藍波」，為了拯救長官深入阿富汗境內，然而一拳難敵四手，在四面楚歌下，他得到阿富汗一位小男孩以及當地游擊隊的協助，終於成功地達成任務，扶持著老長官走向茫然的未來，臨走，藍波還送給小男孩他貼身的玉珮當作紀念。

電影中的「藍波」固然英勇，但如果沒有當地阿富汗人民拋頭顱灑熱血的協助，恐怕也是三兩棉花談也甭談。片子最後還打上幾個大字：「謹以此片致敬英勇無畏的阿富汗人民」。如今看來極為諷刺，對美國而言。

30年前拍的電影，片中那個阿富汗小孩也該長大了，如果看到今天美軍撤退的模樣，不知內心作何感想。

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