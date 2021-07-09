從日本首相菅義偉4月15日訪美開始， 6月13日在英國舉行的七大工業國會議為止。美國就有關中國大陸問題，要求日本和盟邦站在美國這一邊，共同制約中國大陸。美國強調「台海和平穩定的重要性」，菅義偉則強調「和平解決兩岸問題」。這兩個不同的用語肯定是不一樣的。因為美國可以利用「台海和平穩定的重要性」的共同聲明，擴大解釋兩岸關係。當然，都會先說，大陸給台灣軍事壓力，所以台灣當局要軍購抗中，要加強台灣國防力量。

美國則要派海空軍關注台海的安全。蔡英文及民進黨當局則大內宣，向資訊不對稱的台灣民眾表示，我們要繼續抗中反中，因為這是符合美國與台灣的共同利益。至於拿台灣人民生命財產當墊背的台獨基本教義派的精英分子，其實他們最清楚美國怎麼可能支持台獨？美國已經無力去觸犯北京政府的國家領土完整的底線及維護國家核心價值粉碎台獨的決心。

日本首相菅義偉的「和平解決兩岸問題」的用語，可以看到日本政府對兩岸關係的基本態度，日本認為兩岸未來怎麼走和我無關，兩岸有爭執，必須和平解決。因為兩岸不以武力來解決歧見，才是符合日本的最大國家利益。日本和中國大陸的貿易總額，連續14年位居日本對外貿易第一位，達到3000億美金。日本則為大陸的第四位貿易夥伴。日本始終認為不應和中國大陸衝突，雖然有釣魚台島的領土紛爭，但彼此都很節制，船艦雙方來來往往，當作沒那麼一回事。日本怕的是北韓亂來，飛彈亂射。

美國白宮印太事務協調官坎貝爾，於7月6日參加美國智庫亞洲協會的視訊座談會中表示，我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其需要小心處理。美國國防部發言人柯比同一天在記者會表示，美國對台政策沒有任何改變，持續信守基於美中三聯合公報、六項保證與台灣關係的一個中國政策，協助台灣自我防衛。這也是跨黨派國會數十年以來所支持的，沒有任何改變。

日本副首相麻生太郎於7月5日在東京演說表示，中國大陸若侵台，政府將認定「存亡危機事態」，有可能行使「有限集體自衛權」，美日需共同保衛台灣。日本政府發言人內閣官房長官加藤勝信在次日的記者會上表示，有關台灣發生事態，日本政府認為這是假設性問題，無法直接回答；他並表示，日本政府對台灣的立場，「期待當事者間，透過直接對話和平解決」，這是日本政府一直以來的一貫立場，並強調會持續關注動向。

陳水扁在位時的總統府秘書長邱義仁，7月4日在陳水扁主持的廣播節目表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民決定的。要考慮國際情勢、中國可能作為、美國根本就不贊成台灣獨立。習近平於7月1日在北京熱烈慶祝中共建黨100周年，他在天安門上的一段話，引起了全世界的注意：「中國人民也絕不容許任何外來勢力欺侮、壓迫 、奴役我們，誰要想這樣幹，必將在14億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰的頭破血流。」習近平講這樣的話有他的底氣。現在，中國大陸無論是經濟、軍事、外援、科技、世界話題、聯合國的權利和義務，都成為緊追美國之後的第二把交椅，中國大陸是有這個實力來平視美國。習近平在7月6日以視訊舉行的「中共與世界政黨領導人峰會」表示「中國永遠不稱霸，不搞擴張，不謀求勢力範圍。」

這個7月開始，台灣正為疫情焦頭爛額，一年又半載的最大謊言「超前部署」，處處落空。外購疫苗零星抵台，美日援助疫苗大方落地。醫療器材嚴重欠缺，染疫死亡人數大量飆升。

然而，世界各國已進入疫情尾聲，紛紛為疫情荼毒後的新世界，描繪未來的大方向。從這幾天有關台海和平的新聞報導，我們應該知道，美國儘管想利用台海情勢的話語權，利用民進黨政府掀起的反中抗中的民粹來讓中國大陸難過。然而日本，始終一直強調兩岸問題要和平解決。日本不想讓美國把台灣當成和大陸賭梭哈的牌子，因為第一個會受到波及的就是日本。美國的盟國，也沒有人想和它站在同一陣線。事實上，拜登上台時的種種跡象，在在都顯示它的對中政策是「競合政策」。美國自己也清楚，不能讓民進黨政府以為美國在支持台獨，企圖將台灣從中國傳統的領土分裂出去。因為這樣真的會「頭破血流」，美國人是聽進去了。這樣的情勢發展，絕對不符合美國的利益。剩下來的就是蔡英文及民進黨政府怎麼辦？

每一個支持台海和平穩定的國家領袖，都要兩岸自己用和平對話來解決彼此矛盾和對立。因為只有這樣才會有穩定和平的台灣海峽。蔡英文出任台灣領導人時，就否認九二共識的存在，嚴格來說，公然撕毀兩岸穩定的政治共識基礎，造成台海局勢緊張的是蔡英文政府。4年後連任勝選的蔡英文及民進黨政府，則是配合美國川普反中抗中的激烈政策，操縱台灣各媒體，激起反中抗中的民粹而獲得勝選。現在和台灣有關係的美國、日本，甚至歐盟都要兩岸和平解決緊張情勢，球又被拜登政府的對中「競合策略」，還給了台灣，同時明白表示，美國不會支持台獨。

因此可以預料的是，中國大陸現在正等待台灣當局將如何重啟兩岸關係，我們認為北京當局也不會為難民進黨政府。兩岸關係回暖的芝麻開門的密碼就是九二共識和一個中國原則，台灣不要等到美國將台灣推向北京，要求台灣當局必須坐下來和大陸協商和談判，如果走到那個地步，那才真的是情何以堪。(作者為中華戰略學會研究員)

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