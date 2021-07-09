疫苗陸續抵達台灣，也依順序開始施打，中央疫情指揮中心準備針對第九類、第十類開始施打，其中涵蓋重大傷病患者與BMI大於三十的肥胖症患者。有關BMI大於三十的肥胖症患者，政府要求必須有就診的主診斷紀錄，還必須在2020年至2021年五月之間有至少一次的就診紀錄，徒增許多不便與爭議。

檢查肥胖與BMI並不困難，只要一個準確的磅秤與身高計就可以處理，國防部在徵兵作業中都以此為標準衡量免役與否，也沒有聽說過有什麼爭議。如果中央認為還有爭議，就請病患直接前往地區醫院持核章的診斷書申請施打疫苗就可以，何必如此大費周章？這只是凸顯疫情指揮中心和陳時中的官僚作風，把簡單的事情弄到很複雜。

BMI過高是不是肥胖，的確需要其他佐證，尤其對高齡者、年輕人與運動員而言，確實有爭議。但高齡者已經施打、未成年不適合施打、運動員人數極為有限，剩下的成年人，BMI高於30，其實就離肥胖症不遠，只是許多人並未就醫而已。

肥胖症患者受病毒威脅更嚴重，是科學證實的事實，在變種病毒肆虐下，中央疫情指揮中心有必要以更簡單的程序、例如醫師診斷書等方式便利民眾施打，這才是幫助到最需要幫助的人。

疫情仍未止息、疫苗逐漸到來的時候，陳時中應該扮演協調物資的角色，而不是扮演卡疫苗、卡血氧機甚至於卡胖子的卡關者！

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