美國軍方智庫蘭德公司（Rand）近日發佈題為《美中戰略競爭》的報告，作者為在美國軍方和政府的戰略及作戰部門工作逾16年、曾任夏威夷美軍太平洋司令部總部中國戰略重點小組分析師，現為蘭德公司高級國際國防研究員的蒂莫西希思（Timothy Heath）。

報告中就美中兩國的博弈關係進行了研判，表示美中關係是美國最重要的競爭關係，認為在經濟、外交和技術方面的競爭將發揮核心作用，儘管美國綜合國力仍略勝一籌，但中國正在縮小差距，顯示美國在亞洲安全的領導地位正受到削弱。

雖然對於美中關係的緊張程度上升是不置可否，包括兩國在全球影響力較勁、地區地位特別是亞洲軍事地位的消長、軍事現代化與危機管理的挑戰等面向，但認為美中之間的衝突風險仍然很低，並強調在競爭中兼具合作的必要性，顯示在對於美國的聯盟和夥伴關係管理上，是拜登政府潛在的一項國策挑戰。

美國在衝突中部署各種軍事和非軍事力量可能有助於保護美國的利益，並有助於在影響力和領導權競爭中獲得優勢，但仍存在衝突升級的戰略風險，因此應該更加深入研究如何運用非戰爭手段來保護美國的利益，代表未來的美中競爭很可能將更多通過非常規戰爭的手段來進行。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※