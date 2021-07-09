7月1日北京召開紀念中共建黨百年的盛大活動，習近平從歷史和現實的角度用富有感情地、也是理性地、全面地、自信地宣示了中華民族偉大復興的不可逆進程，強調和平發展互利共贏的政策，但是也針對美日及台獨力量發出維護根本國家利益的決心、意志和實力。

7月5日晚，習近平在北京同法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視頻峰會。習近平強調，中歐沒有根本利害衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。他重申要維護真正的多邊主義，要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，這也得到法德領導人的認同。中法德領導人也重點談到如何加強在非洲議題上的合作。這是繼續G7領導人峰會後再一次顯示德法與美國在對中定位上的差異，重挫拜登的反中「一戰」！

7月6日晚，中國舉辦與160多個國家的政黨領導人會議，聚焦世界面臨重大變局的關鍵時刻，人類社會將何去何從。習近平同與會世界主要政黨和政治組織領導人，探討如何超越文化、制度和意識形態差異，為人民謀幸福的共同目標，攜手推動構建人類命運共同體。在面臨美國主導的，醜化中國發展道路的時刻，這是中國在意識形態領域主動反擊展示中國價值觀！

相對於中國的銳意進取，美國卻是不得已的戰略收縮，7月2日美軍和北約部隊已經完全撤出位於喀布爾北邊，60公里車程的巴格拉姆空軍基地，美軍的撤離甚至沒有通知駐在該基地的阿富汗政府軍指揮官，這種不告而別不僅宣告美國近20年的阿富汗戰爭的失敗，也令美國的阿富汗盟友萌生被利用和拋棄的感覺。沒有美軍的空中支援，美方估計阿富汗政府可能在半年到兩年的時間就會被塔利班取代。

這就不能不讓人聯想起50年前的越南戰爭，1973年1月在經過十多年的介入越戰後，美軍撤出，兩年後越共統一了整個越南。深刻在腦海的是美國人倉皇撤離大使館和之後眾多越南人擁擠在大海上許多小船逃難的悲慘鏡頭。難道同樣的場景又將發生在阿富汗？

跨越這兩次戰爭的一個重要決策人物是前國防部長、新保守主義的領軍人物之一，倫斯菲爾德。他在6月29日過世，他曾是唯一的兩次擔任五角大廈首長的人，從1975年到1977年，他第一次成為有史以來最年輕的防長，下一次，從2001年至2006年，他是年齡最大的。他親身經歷了越戰的失利，也見證了之後美國的戰略收縮、美國的興起及蘇聯集團的覆滅，美國再一次的擴張、失利和由於窮兵黷武造成的美國國債的高升、和內部矛盾的深刻加劇。

越戰後美國國內曾經展開深刻的反戰和反思，小布希、柯林頓、歐巴馬、川普及拜登都見證過那個時代，問題是為什麼會重犯同樣錯誤？美國今後如何避免同樣的錯誤？

在二戰後76年的大國博弈歷史中，一個不能忽略的因素就是中國。當中國與蘇聯合作時，美國遭遇了前所未有的挫折：韓戰和越戰的失利和由之產生的經濟問題。當中國與美國合作時，直接導致蘇聯在阿富汗的失敗，和最終蘇聯集團的瓦解。而蘇聯的瓦解又促使美國加強對中國的防範，最終加深了中俄的合作。過去3年美國對中國除了沒有軍事上的全面衝突以外，幾乎是全方位壓制的，然而，3年過後中國的崛起勢頭不但沒有被挫敗反而越打越強，而美國本身所面臨的內部深層次問題卻是越來越嚴重！

川普希望單打獨鬥對付中國，失敗了。拜登希望建立反中統一戰線，也沒有成功。最重要的美日印澳四國同盟中，在製造業脫鉤、疫苗生產和軍事牽制各領域都被寄以厚望的印度，卻因新冠病毒的肆虐而自顧不暇。所以反中統一戰線只是雷聲大雨點小，不可能有實質效果。

拜登是務實政客，他瞭解這些，他必須避免與中國大陸爆發大衝突，因此他將很快會與習近平見面尋找一個新的平衡點。中國並不想取代美國，只要建立一個執政為民的社會主義富強中國，也渴望建立和平、發展、公平、正義的全人類共同價值。這難道不是大多數美國人民的希望嗎？

長期以來台灣兩黨將命運和美國緊緊的綑綁在一起，最終，必將會大失所望。明智的做法是改變現在的對大陸政策，盡快交流，回歸兩岸現狀是中國內戰的延續，爭取最好的解決方案，時間不在台灣這邊。(作者為中美論譠社社長)

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