中央流行疫情指揮中心方才公布微解封條件，不料地方政府不分藍綠都對部分解禁條件有所保留，原因除了是部分解禁項目開放程度之高，讓諸侯們不免想起中央的「甩鍋」前科，令地方政府不願再冒破口風險外；部分則來自於過於瑣碎的項目標準有難以一致的疑慮，以致於地方不分藍綠以行動宣示「逆時中」。

「逆時中」從原先的冒天下大不韙、政治不正確，到現在的權威喪盡、人人皆可取而代之，不過一年光景。論其成因，肇因於執政黨在前期過於自滿的防疫表現，毫無謙虛收斂不說，或動輒以疫打壓在野聲音，或順手挑弄兩岸情緒，像極了被寵壞的職業球隊巨星，誰都管不住！

如同多少殞落的球星，自恃天賦滿滿而怠於練球，更甚者與隊友教練相處不睦，終其生涯無冠者比比皆是。與之相比，執政黨防疫大員們的行為模式如出一轍，既怠於在前期爭取疫苗，又怠於與在野民間溝通合理防疫措施，一副凡中央下令地方只能照單全收的傲氣。殊不知這招只在防疫未爆前有強迫效果，一旦權威來源隨著防疫破功而效用遽減，地方當初不服只能硬吞的窩囊氣自然要反噬中央。

實話說，這場台灣版的「東南自保」來得稍晚，各地政府如能在5月時以民為重連成一氣，擺出「此亂命也，粵不奉詔」義正詞嚴態度，或許中央甩鍋相向的動機會減少，也就不會發生設局柯文哲、洗臉林昶佐事件，因疫病亡的人數或許也會隨之減少。事已至此，也只能徒呼負負。

對執政者軟弱，就是對人民殘忍。今後面對防疫權威不再的執政黨，在野與地方更應自立自強，大膽提出符合實際防疫需求的政策、大膽向中央要錢要權，正是民氣可用。再窩囊下去，做小自己被執政黨鄙視事小，傷害百姓福祉做大執政權威，更是罪過！

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