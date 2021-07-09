若非聯亞生技創辦人王博士在接受媒體訪問時，透露她是早年接受我邀請回台，我委實不願把那塵封已久的記憶再打開，因為生技新藥產業已經被某些有力人士搞成賭場。

政府是於1990年代中期開始注重生技產業發展。1995年經濟部報請行政院核定「生技與製藥工業發展推動小組設置要點」，並於隔年成立該小組，專責政策研擬及溝通、協調、整合等工作。彼時台灣生技新藥產業尚如一片沙漠，不僅甚少人懂生技新藥，發展所需人才、資金、技術、研究機構、法規制度等都付之闕如。

1997年我帶團前往波士頓招商，訪問了知名生技企業Biogen，其執行長自稱了解台灣半導體發展，即席考我：「生技新藥和半導體產業有何不同？」有關生技新藥我大略回他：「生技新藥著重科學，以基礎研究為主，仰賴科學家，資金主要投入在研發試驗階段，新藥研發週期長。」他接著問：「那麼台灣有何條件讓我去投資？」確實沒有，我只好硬著頭皮回答：「台灣正在改善投資環境，你現在不來，十年後會後悔。」

當時「十年」是我信口說出，但是台灣發展環境確實在其後10年間逐步改善，例如：1996年國家衛生研究院成立、醫藥品查驗中心1998年設置、2009年新竹生醫園區動土、海外專家開始回來、創投產業漸熟悉對生技產業的投資模式等，越來越多生技新創企業陸續誕生。

訪問Biogen之後，接待訪問的林博士表示願意回台，渠本身擁有多項生技專利。當時能協助他創設公司的資源，只有行政院開發基金和經濟部主管基金。由於開發基金審查委員對生技新藥開發並不熟悉，他申請的計畫書改了又改，被附加了許多條件。幸好林博士均耐著性子配合，2003年終於把公司成立。但是新藥研發是條漫長的路，一路燒錢、虧損，持續募資、增資是他痛苦的夢魘。迄今將近20年，不僅研發有成，也設置了生產工廠，公司並得以上櫃。

同樣地，聯亞生技也是我率團前去紐約長島，實地了解公司的研發內容和研發能量，因此鼓勵王博士回台，協助運用政府可用基金成立公司。20多年來累積了厚實的研發成果和技術平台，現今才能快速參與新冠疫苗的研發。該兩家企業不僅見證了生技新藥產業當年篳路藍縷以啟山林的艱辛，更說明了：產業發展只要腳踏實地的努力，就會有所成就。

到了2007年，生技新藥產業開始變質。為了配合某生技公司成立，蔡英文於行政院副院長下台後，立即夥同翁啟惠、陳建仁等人將量身訂製的《生技新藥條例》草案私下透過管道，在立法院快速通過立法，不僅對投資新藥公司者提供超高租稅優惠，並且排除《公務員服務法》的適用，讓特定公務員可以取得新創公司數量不受限制的股票、擔任公司創辦人等；假藉法律謀取一人、一家之利，其不公不義，莫此為甚。在所謂的明星級生技專家參與下，新藥研發公司化身賭局的莊家炒作股價，投資者每天抱著試驗解盲成功時股價一飛沖天的美夢，卻忽略了新藥開發存在高度風險，終有浩鼎生技乳癌疫苗解盲失敗，股民哀鴻遍野等實例。

而今同樣的手法又在國產新冠疫苗上出現。去年衛福部公告疫苗開發補助辦法，定調只作第一、二期人體試驗；於限定時間完成後，就可取得政府緊急使用授權，背離國際規範，即使是古巴、越南等國產疫苗都進入第三期試驗。過程當中，高層頻頻為特定企業站台、預告施打國產疫苗的時間；二期試驗尚在進行，政府就與企業簽訂高價採購合約，企圖影響股票漲跌，再次把產業當成了賭場；惟此次尤有甚者，政府除了是開設賭場的主人，還和特定企業聯手扮演起莊家的角色。

20多年來生技新藥產業艱苦茁壯，漫長研發期間無人聞問，接近解盲就被一群黑幫當成賭場惡搞，豈能不為產業感到痛心？

（作者為前經建會主委）