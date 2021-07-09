中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長兩周到26日，但部分措施「微解封」。然而，這項微解封措施公布後，各地方政府反應不一，尤其是餐飲場所適度鬆綁開放內用的措施，甚至有8個縣市首長直接「逆時中」，包括民進黨籍的桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁都仍禁止餐廳內用、鼓勵外帶。顯然，微解封只有引起更多的恐慌。

自5月中旬疫情更嚴重之後，開始實施3級警戒，影響民生甚鉅，大部分商家都關門，餐廳不能正常營業，只靠外賣完全入不敷出；中小型公司無法正常上班，員工甚至停薪停工。3級警戒明顯影響了許多人的作息和社會經濟，大家都焦急地期待早日解封。

面對這波最可怕的Delta病毒，最重要的解方就是施打疫苗，但是指揮中心採購不力，施打疫苗又搞得天下大亂，搶殘劑、特權疫苗的紛爭不斷，中央、地方政府鬥個不休，而1450早就在帶風向，說7月12日會微解封，替指揮中心防疫無力脫罪。果然指揮中心宣布微解封。

指揮中心8日邀經濟部、交通部、教育部、文化部等官員大陣仗公布多項微解封條件，然而記者會上宣布的措施洋洋灑灑，「政策模糊、標準不一」，細瑣到大多數人霧煞煞。鬆綁措施除了開放餐廳內用對商家有助之外，其他開放國家公園、電影院、博物館、宗教場所等，對於民生毫無實質助益，只是讓民眾放風休閒而已。就此而言，指揮中心根本是不知民間疾苦。

然而開放餐廳內用的風險，指揮中心有評估過嗎？即使有隔板、梅花座，多數縣市政府仍不敢開放，商家、賣場也不敢承擔這風險，萬一哪家餐廳又爆發疫情，指揮中心是不是更好甩鍋？

3級警戒延長到26日，以目前的疫苗施打率看來，到時也很難解封。微解封對民生無實質意義，反而增加疫情風險，兩周而已，要安慰誰？不過是指揮中心自我安慰，做一波內宣而已。